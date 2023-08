Lukaku alla Roma: volo per Big Rom

Il presidente giallorosso e suo figlio potrebbero ritrovarsi davanti a Lukaku proprio nelle prossime ore, fondamentali per chiudere l’affare

Passi lunghi e ben distesi o piccoli e ravvicinati. Non si sa, ma quello che si evince da tutte le notizie che arrivano sulla trattativa che potrebbe portare Lukaku alla Roma fanno presagire che l’affare stia andando avanti. Tiago Pinto e i Friedkin, infatti, nei giorni scorsi hanno deciso di prendere in mano la situazione e cominciare a dare un aspetto più concreto a tutte queste voci volando a Londra.

I tre, infatti, hanno deciso di raggiungere la capitale inglese per discutere faccia a faccia con i Blues per far partire il giocatore, vero e proprio oggetto del desiderio dei romanisti. Non solo dei tifosi, però, ma anche di Mourinho che aspetta da tempo un attaccante centrale che possa andare a migliorare la situazione nel reparto offensivo. Dopo l’infortunio di Tammy Abraham, infatti, questo è rimasto sguarnito e con una lacuna importante che si colmerà solo a febbraio 2024.

Visto che l’unico interprete rimato è Andrea Belotti, che ha chiuso lo scorso anno con 0 gol e ha avuto un inizio incoraggiante in questa stagione, Mourinho è voluto correre ai ripari. Nel mirino c’erano diversi giocatori, ma sono tutti sfumati: da Scamacca a Morata, fino a Nzola e Lucas Beltran. L’ultimo nome che si è fatto concreto negli ultimi giorni è quello di Lukaku.

Lukaku alla Roma, pronto a raggiungere Londra

Il Chelsea ha aperto alla sua cessione e per questo motivo i giallorossi si sono mossi schierando le forze pesanti per prenderlo. Il malumore dopo le prime due giornate di campionato si è fatto maggiore e potrebbe anche essere un incentivo in più per prendere il giocatore.

Come riporta Gianluca Di Marzio, poi, così come i tifosi della Roma vogliono il suo approdo, Romelu vuole la Roma. Per questo motivo, il calciatore potrebbe partire e recarsi a Londra proprio in queste ore in modo da discutere i termini dell’addio e, magari mettere pressione a Bohely. I rapporti con i Friedkin sono ottimi, ma avere anche la spinta del giocatore potrebbe convincere il Chelsea a cedere su qualche aspetto.