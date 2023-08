Roma, infortunio Zalewski: i risultati degli esami

Roma, infortunio per Nicola Zalewski nella sconfitta in casa dell’Hellas Verona. Ecco i risultati dei primi esami a cui si è sottoposto il giovane laterale giallorosso.

La Roma è uscita sconfitta dallo stadio Bentegodi, l’Hellas Verona si è imposto per 2-1 dopo una gara stregata per i giallorossi. Gravi errori difensivi sui due gol della squadra scaligera, che ora occupa la prima posizione in classifica al pari del Milan, prossimo avversario dei giallorossi. Oltre agli errori anche la sfortuna ha ostacolato la rimonta della Roma, con due legni clamorosi colpiti da Cristante e Pellegrini. Nella ripresa ci sono stati anche due cambi per guai fisici, prima per Nicola Zalewski poi per Paulo Dybala. Ecco le ultime sulle condizioni del laterale ex Primavera.

José Mourinho deve rimettere insieme i cocci dopo le prime due gare ufficiali della Roma. Il tecnico portoghese, assente per squalifica con il suo staff anche al Bentegodi, tornerà a sedersi in panchina nel primo big match stagionale dei giallorossi. La Roma venerdì sera ospiterà il Milan di Stefano Pioli allo stadio Olimpico, le due squadre stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto. I rossoneri hanno sei punti dopo due giornate, ed hanno siglato sei reti in 180 minuti. A preoccupare in casa Roma è il rendimento di diversi senatori, vedasi Rui Patricio e Smalling, e la mancata solidità del reparto difensivo. Inoltre lo Special One deve fare i conti anche con l’infermeria.

Infortunio Zalewski, sospiro di sollievo Roma: rientra l’allarme verso il Milan

Le condizioni fisiche di Paulo Dybala tengono col fiato sospeso José Mourinho. Mentre per quel che riguarda il laterale di origini polacche il tecnico giallorosso può tirare un primo sospiro di sollievo. Nicola Zalewski ha abbandonato il Bentegodi dopo un durissimo scontro fisico con Duda.

Scontro che ha costretto il classe 2002 di Tivoli al cambio immediato. Il laterale è uscito accompagnato dallo staff medico, ma sulle sue gambe, benché visibilmente frastornato. Si temevano problemi al torace per il giovanissimo giallorosso, ma il peggio sembra esser stato scongiurato. I primi esami a cui si è sottoposto avrebbero infatti escluso problemi gravi. A riportare la notizia il sito ForzaRoma.info