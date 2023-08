Rui Patricio scaricato: il nuovo portiere arriva gratis, scelta fatta

Nelle prime due partite di Serie A, Rui Patricio non ha dato grandi sicurezze e i tifosi hanno chiesto a gran voce un nuovo estremo difensore

Quattro gol nelle prime due partite, è questo il bottino della in questo avvio di Serie A, con un solo punto conquistato contro Salernitana e Hellas Verona. Un inizio di campionato che non ha entusiasmato nessuno, tantomeno Mourinho che non ha potuto seguire le due partite. Lo Special One, infatti, era squalificato ed è stato costretto ad assistere al match lontano dal campo, così come alcuni suoi collaboratori.

Da questi incipit di stagione sono arrivati solo segnali negativi, con la Roma che ha sbagliato due partite che sulla carta erano molto abbordabili. Le prime notizie negative sono legate soprattutto agli stop di Nicola Zalewski e Paulo Dybala, con il primo che è stato colpito duramente alla testa durante la partita. Il secondo, invece, ha sentito i muscoli tirare e ha preferito fermarsi a gara in corso. Oltre a questo, poi, ci sono alcune prestazioni individuali che hanno lasciato a desiderare.

Sottolineando la buona prestazione di Andrea Belotti, che non è riuscito a segnare, chi ha fatto storcere il naso ai tifosi sono i difensori e il portiere. Rui Patricio, infatti, è visto da molti come il colpevole del primo gol dell’Hellas Verona, anche se il buco più importante in campo era stato lasciato dall’esterno sinistro.

Rui Patricio scaricato, i tifosi vogliono il sostituto

Il portiere portoghese, però, non è stato in grado di bloccare il potente tiro dalla distanza rimpallandolo al centro dell’area. Lì si è fatto trovare pronto Duda che, marcato male dai difensori, ha concluso a rete sbloccando le marcature. Un intervento che secondi molti altri sarebbe potuto essere migliore.

Per questo motivo, in molti stanno cominciando a chieder a gran voce anche un portiere oltre a un attaccante. Dal sondaggio effettuato da asromalive.it, i nostri lettori hanno sottolineato la loro intenzione di prendere Hugo Lloris, visto che si libera a zero dal Tottenham. Il francese, che è stato vicino anche alla Lazio, potrebbe rappresentare una buona alternativa all’ex Wolverhampton, che sembra perdere colpi. La seconda opzione più votata è stata De Gea, come alternativa all’andaluso.