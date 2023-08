Calciomercato Roma, altro blitz londinese: arriva con Lukaku

Calciomercato Roma, altro blitz londinese per tutta la dirigenza giallorossa che è nella capitale inglese. Arriva insieme a Lukaku

In queste ore Londra non è solamente la Capitale dell’Inghilterra, ma è il quartier generale della dirigenza della Roma. Nelle scorse ore sono atterrati i vertici del club giallorosso che potrebbero chiudere proprio l’affare Lukaku. Ormai si parla solamente degli ultimi dettagli da sistemare e niente di più. Per questo c’è anche Lina Souoloukou, CEO giallorosso.

Ma il blitz londinese potrebbe portare un altro regalo a Mourinho, altrettanto importante come l’attaccante, che comunque in queste ultime settimane è stato la priorità. Sì, percjhé lo Special One, e non lo diciamo di certo noi, avrebbe bisogno anche di un altro difensore, magari mancino, centrale, che all’occorrenza potrebbe essere impiegato anche a sinistra e che andrebbe a coprire il buco lasciato da Ibanez. E questo difensore ce lo ha pure il Chelsea, a quanto pare, e almeno secondo quelle che sono le informazioni riportate da calciomercato.com.

Calciomercato Roma, anche Sarr nel mirino

Il nome uscito in queste ultime ore è quello di Malanga Sarr, tornato a Londra dopo il prestito al Monaco. Francese, è fuori dai piani di Mauricio Pochettino. Sarebbe proprio lui l’idea dell’ultim’ora dei giallorossi che potrebbero tornare a Roma con un doppio regalo. Che forse potrebbe essere triplo, visto che ieri si è parlato anche di quello che sarebbe un interesse (o per meglio dire una voce) che vedeva Pinto e tutto il club anche alla ricerca di un portiere. A Londra, ricordiamo, c’è Lloris che il Tottenham cede gratis.

Tornando invece a Sarr, il Chelsea lo potrebbe cedere a titolo definitivo per meno di 6milioni di euro. Operazione ovviamente slegata da quella di Lukaku, che ormai come detto prima è in dirittura d’arrivo. Chissà, magari in un colpo solo si sistemeranno tutti i problemi. Vedremo.