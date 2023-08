Il peso di Lukaku: doppio avviso della Gazzetta alla Roma

In questi giorni nella Capitale si parla solo di Lukaku, per cui Pinto e i Friedkin stanno trattando con il Chelsea di diversi giorni

I tifosi della Roma sono tutti con il naso sullo smartphone. Non si tratta di qualche video virale o di una nuova serie tv, ma del possibile arrivo di Romelu Lukaku nella Capitale. La società sta trattando da diversi giorni con il Chelsea per sbloccare l’approdo dell’attaccante belga a Trigoria con Mourinho che aspetta da tempo un attaccante che possa prendere il posto di Tammy Abraham nelle gerarchie della rosa.

Riortare Lukaku in Italia è di sicuro un grande affare, con il belga che ad inizio finestra di calciomercato era nel mirino dell’Inter. Le parti si stavano accordando quando è trapelata la notizia di un accordo in gran segreto tra il giocatore e la Juventus. La cosa non ha fatto piacere ai nerazzurri, che hanno deciso di abbandonare il progetto, mentre i torinesi sono rimasti immobili visto che in rosa c’è ancora Dusan Vlahovic, che ha un ingaggio importante.

Via libera per la Roma, quindi, che dovrebbe prendere l’attaccante belga di origini congolesi in prestito oneroso. Inizialmente, i giallorossi offrivano ai londinesi solo 5 milioni, ma nelle ultime ore c’è stato uno sforzo in più di Pinto e dei Friedkin, che hanno deciso di accontentare le richieste dei Blues.

Lukaku alla Roma, il peso è doppio: tra bilancia e bilancio

Ora, invece, i giallorossi sono arrivati circa a 8 milioni, andando incontro a quei 10 che il club di Stamford Bridge chiedeva. Al giocatore, poi, andrebbero circa 7 milioni di ingaggio, a fronte degli 11 che percepisce con il club di Boehly. Le parti stanno limando le ultime differenze.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, se la trattativa dovese andare in porto peserebbe a bilancio tra i 15 e i 20 milioni. Non poco se si pensa che è un prestito oneroso senza obblighi. A far preoccupare la rosea, poi, è anche il peso del giocatore che sarebbe fuori forma. Romelu dovrebbe perdere qualche chilo per ritornare al massimo della condizione, che non dovrebbe essere delle migliori visto che non ha svolto la preparazione atletica insieme al resto della squadra.

Su Twitter il post del quotidiano, che esprime dubbi sull’operazione Lukaku è stato commentato da tanti tifosi giallorossi. Alla domanda se la Roma stesse facendo un affare c’è chi ha riposto ironicamente: “ No. Lo sarebbe stato solo se fosse tornato all’inter o andato alla juve. Ovviamente.” “siccome viene alla Roma è diventato un bidone.” “Ovvio che no, dovevamo prendere Arnautovic a 10 milioni, ma così non ci siamo proprio, ottima lettura“