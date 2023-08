Lukaku alla Roma, conto alla rovescia: spunta la doppia data

I giallorossi stanno lavorando a stretto contatto con il Chelsea per prendere Lukaku in questi ultimi giorni di calciomercato estivo

Continuano i contatti e si lavora sempre più a stretto giro. Gli ultimi giorni di calciomercato della Roma ricordano quelli dei tempi passati in cui si chiudevano grandi colpi di calciomercato. Nel mirino in questa stagione c’è Romelu Lukaku che è diventato il vero e proprio oggetto del desiderio di tutti i romanisti in questi giorni finali di agosto. Con la fine del mese arriva il triplice fischio sulla finestra delle trattative ed entro quel giorno la Roma vuole portare nella Capitale il belga.

Riuscire a rinforzare l’attacco con un calciatore del calibro del classe 1993 è molto importante, soprattutto per Mourinho che ama allenare grandi campioni. Dopo l’infortunio di Tammy Abraham, prendere un nuovo attaccante è importante soprattutto per non lasciare il reparto sguarnito e in mano al solo Andrea Belotti. Così nelle settimane scorse si è avviata la girandola di nomi che ha portato al gigante belga di proprietà del Chelsea.

Proprio con i Blues stanno trattando sia Tiago Pinto che i Friedkin, che vantano ottimi rapporti con la proprietà dei londinesi. Per questo motivo, anche Dan sta cercando di convincere il connazionale a cedere il calciatore che dovrebbe arrivare a Trigoria in prestito oneroso a circa 8 milioni di euro.

Lukaku alla Roma, si tenta di chiudere entro oggi

Tra le parti c’era un po’ di distanza ma questa è stata colmata nei giorni scorsi, con i giallorossi che hanno fatto passi in avanti verso le richieste degli inglesi. grandi sforzi dovranno essere fatti anche dal giocatore stesso che percepisce 11 milioni e dovrà tagliare il suo stipendio.

L’intesa tra i club e con il giocatore è così forte che, come riporta Angelo Mangiante, si sta cercando di concludere entro oggi la trattativa. In questo modo la Roma avrebbe il suo gigante belga che potrebbe essere anche subito arruolato. Se dovesse sbarcare oggi nella Capitale, Big Rom potrebbe essere già convocato venerdì contro il Milan, che ha affrontato diverse volte da rivale.