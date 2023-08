Lukaku alla Roma, incontro a Londra con i Friedkin

La proprietà giallorossa è pronta a incontrare Lukaku per concludere la trattativa che va avanti da giorni con il Chelsea

Tutte le parti sono vicine e pronte a incontrarsi per definire gli ultimi dettagli. L’affare che porterebbe Romelu Lukaku alla Roma è ormai agli ultimi stadi, con i Friedkin che sono a Londra e hanno incontrato i proprietari dei Blues per limare gli ultimi dettagli. Le distanze tra le parti, poi, dovrebbero essere state colmate con Dan che è disposto a mettere sul tavolo ben 8 milioni di euro per il prestito secco del belga.

Tiago Pinto è riuscito a convincere il Chelsea a mantenersi sotto i dieci milioni per il trasferimento a titolo temporaneo del giocatore, per cui la Roma inizialmente aveva offerto 5 milioni. I Blues, però, hanno chiesto uno sforzo in più e il proprietario della Roma ha accettato la richiesta del club inglese. Gli ottimi rapporti tra i due presidenti, poi, hanno aiutato l’andamento della trattativa, che è nata ed è maturata in pochi giorni.

Contatti serrati, quindi, tra le parti che contano di chiudere il prima possibile. Da una parte, infatti, c’è Mourinho che vuole abbracciare il prossimo attaccante titolare della rosa dopo l’infortunio di Tammy Abraham. Dall’altra c’è il Chelsea che vuole liberarsi di un esubero e di un ingaggio importante.

Lukaku alla Roma, attaccante a Londra e incontro imminente con Friedkin

Proprio lo stipendio rappresentava uno dei nodi più importanti della trattativa, con il classe 1993 che percepisce ben 11 milioni con i Blues. La Roma non può permettersi di pagare un ingaggio simile e per questo motivo ha chiesto a Big Rom di dare un taglio.

Come riporta Sky Sport poi, Romelu è approdato nella notte a Londra proprio per limare gli ultimi dettagli sia con la Roma che con il Chelsea. Il calciatore è disposto anche a tagliare il suo stipendio per scendere a 7, cifra che i giallorossi possono dare. Inoltre, la scelta è stata fatta anche per l’ultimo anno di contratto con il Chelsea. Oggi dovrebbe esserci un incontro, poi, tra il calciatore e Dan Friedkin per gli ultimi accordi. Il giocatore arriva in prestito secco a 5 milioni.