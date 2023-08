Lukaku alla Roma, l’orario di arrivo: pista prenotata

Dan e Ryan hanno già deciso quando torneranno da Londra, dove sono andati per concludere l’affare Lukaku con il Chelsea

I giorni passano sempre di più e la fine del calciomercato estivo si avvicina. Con l’inizio di settembre ci sarà anche l’ultimo giorno delle trattative che permette ai club di concludere la campagna acquisti. Non tutte le squadre l’hanno completata e tra queste c’è la Roma che aspetta ancora il prossimo attaccante titolare. Dopo una lunga girandola di nomi, il mirino di Pinto e dei Friedkin si è fermato su Romelu Lukaku.

Il giocatore è diventato il preferito di Mourinho dopo che nelle scorse settimane sono saltati tutti gli altri obiettivi di calciomercato. Da Scamacca a Morata, passando per Nzola, Beltran e Zapata. Quest’ultimo sembrava a un passo, ma all’ultimo l’Atalanta ha deciso di trattenerlo e non lasciarlo approdare in giallorosso, facendo finire la ricerca allo Special One. Ora, invece, si è aperto uno spiraglio per vedere il belga nella Capitale.

I giallorossi stanno trattando da un po’ di giorni il giocatore che ha accettato di volersi traferire a Trigoria nella prossima stagione. L’affare dovrebbe essere anche in linea con la filosofia di sostenibilità che la Roma ha intrapreso in questi anni, visto che è in prestito. Nessun esborso troppo esoso, quindi, per Pinto, che può chiudere a basso costo.

Lukaku alla Roma, c’è l’orario del volo

Il prestito oneroso dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro e dovrebbe essere inserito un diritto di riscatto per acquistare il giocatore. La Roma potrebbe prendere, così, uno dei calciatori più discussi degli anni passati e che potrebbe risollevare le sorti del reparto offensivo di Mourinho.

Intanto, i giallorossi hanno fatto passi in avanti a Londra grazie soprattutto alla presenza dei Friedkin, che hanno deciso di tornare indietro. Come riporta Filippo Biafora, alle 11 di domani è previsto l’atterraggio dell’aereo privato di Dan e Ryan che potrebbero portare con loro anche Romelu. Lo scenario non è così improbabile, visto che già nell’affare Dybala i due hanno dato un passaggio all’argentino portandolo fino in Portogallo. Ora bisognerà aspettare gli ultimi aggiornamenti sulla questione oppure attendere lo sbarco dei due nella Capitale, chissà se saranno in tre.