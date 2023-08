Roma-Lukaku, triplo via libera: le cifre definitive

Romelu Lukaku alla Roma, trovato l’accordo totale per lo sbarco del belga a Trigoria. Ecco tutte le cifre dietro l’accordo che i giallorossi hanno chiuso per Big Rom.

La lunga trattativa tra Roma e Chelsea per Romelu Lukaku sembra arrivata ai titoli di coda. Anche gli ultimi dettagli sono stati limati, il belga è pronto a diventare il nuovo centravanti giallorosso. Un nuovo colpo ad effetto messo a segno dalla proprietà Friedkin, con il presidente Dan che è sbarcato a Londra nelle scorse ore. Ecco tutti i dettagli sull’accordo totale, aggiornamento sulle cifre tra prestito ed ingaggio.

Ci siamo, Romelu Lukaku è sempre più vicino alla firma con la Roma di José Mourinho. Il centravanti belga a stretto giro di posta sarà il nuovo terminale offensivo della Roma. Dopo giorni di serrate trattative a Londra tra le due dirigenze, è ora arrivato il semaforo verde decisivo per sbloccare l’operazione in entrata. La sessione di calciomercato estivo della Roma ha visto tanti nomi accostati alla lista dei desideri giallorossi in attacco. A partire da Morata e Scamacca, per finire con Marcos Leonardo e le piste del cosiddetto usato sicuro in Serie A, come Zapata ed Arnautovic. Ma a completare il reparto offensivo della squadra giallorossa sarà a sorpresa il centravanti belga. Big Rom sembrava pronto a tornare a giocare nell’Inter di Inzaghi, poi l’improvvisa rottura lo ha avvicinato alla Juventus di Allegri. Ma il futuro del bomber belga sarà giallorosso, ecco le ultime sullo stato della trattativa a Londra.

Calciomercato Roma, l’accordo per Lukaku è totale: tutte le cifre dell’operazione

Una trattativa che sembrava impossibile in prima battuta ora è arrivata alla stretta finale. C’è il triplo vi libera per l’approdo di Big Rom in giallorosso. Da un lato è stato raggiunto l’accordo per il prestito tra Roma e Chelsea, dall’altro c’è intesa sull’ingaggio del bomber belga. Ultimo tassello è rappresentato dall’ok del calciatore alla riduzione dell’ingaggio fino al 2026.

Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it la fumata bianca decisiva è ad un passo. Per il prestito i Blues incasseranno una cifra tra i 5 ed i 7 milioni di euro. Per il bomber è pronto uno stipendio da 7-8 milioni di euro. Il centravanti 30enne ora incontrerà a Londra la proprietà della Roma, non è escluso il suo sbarco nella Capitale a stretto giro di posta.