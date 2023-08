Rui Patricio, Roma in allarme: “Proposto Handanovic”

Calciomercato Roma, le ultime prestazioni di Rui Patricio hanno messo in allarme la piazza giallorossa. Spunta l’opzione Handanovic da svincolato, ecco l’annuncio in diretta.

Le prime due uscite stagionali della Roma hanno evidenziato gravi lacune difensive nella squadra giallorossa. Solo un punto conquistato dalla squadra di José Mourinho contro Salernitana ed Hellas Verona. In particolare la sconfitta del Bentegodi ha visto come protagonista in negativi l’estremo difensore dei giallorossi, Rui Patricio. Il portoghese, classe ’88, ha sulla coscienza il primo gol degli scaligeri ed i tifosi romanisti sperano in una soluzione last-minute che blindi la porta della squadra giallorossa.

Rui Patricio tiene in stato d’allarme la Roma in vista della nuova stagione. In due partite il portoghese ha già incassato quattro reti, contro avversarie decisamente alla portata della squadra giallorossa. La piazza romanista è in fibrillazione per l’arrivo di Romelu Lukaku, ma il tam-tam mediatico legato alle prestazioni del portiere 35enne continua a tormentare tanti tifosi. Sono in molti a chiedere un ultimo sforzo alla società per risolvere la grana tra i pali della Roma. Una delle ultime suggestioni porta a guardare al profilo di Hugo Lloris, in uscita dal Tottenham. L’esperto portiere transalpino era ad un passo dalla Lazio, che poi ha puntato tutto su Sepe dalla Salernitana.

Rui Patricio preoccupa i tifosi della Roma, spunta l’opzione Handanovic svincolato

Lloris resta una valida pista che potrebbe accendersi a sorpresa nelle ultime battute del calciomercato della Roma, ma non è l’unica. Se il Tottenham è pronto a cedere il francese a costo zero, c’è un altro portiere attualmente svincolato dopo la scadenza di contratto dall’Inter, Samir Handanovic.

Secondo il giornalista Jacopo Palizzi, lo sloveno classe ’84 sarebbe già stato proposto alla squadra di José Mourinho. Il cronista è così intervenuto in diretta, ai microfoni di TeleRadioStereo: “Io so che è stato proposto anche Samir Handanovic alla Roma, che è svincolato ed ha 39 anni e mezzo.”