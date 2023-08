Non solo Lukaku: colpaccio last-minute Roma

Calciomercato Roma, sono ore decisive per la chiusura dell’affare Romelu Lukaku in casa giallorossa. Ma Tiago Pinto potrebbe affondare anche per un altro colpo last-minute

Le battute finali del calciomercato estivo in casa Roma vedono il nome di Romelu Lukaku da giorni al centro delle attenzioni. Fari puntati su Londra, dove nelle scorse ore è arrivato anche Dan Friedkin, oltre allo stesso attaccate belga. In attesa della fumata bianca decisiva, con il rientro a Roma della presidenza previsto domani in mattinata, c’è un’altra pista che potrebbe accendersi a sorpresa in casa giallorossa. Dopo il colpaccio Lukaku, Tiago Pinto potrebbe stupire ancora e regalare un nuovo rinforzo sul fil di lana a José Mourinho.

Il calciomercato estivo della Roma sta ruotando intorno al nome di Romelu Lukaku da diversi giorni. L’apertura al prestito da parte del Chelsea ha acceso all’improvviso la pista giallorossa per il bomber belga, sempre più vicino allo sbarco a Trigoria. Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono partiti per Londra venerdì pomeriggio, per trattare con il Chelsea l’operazione in prestito e nella capitale britannica è previsto un summit finale con Dan Friedkin e lo stesso Lukaku. In attesa di Big Rom la squadra giallorossa ha steccato le prime due uscite ufficiali della nuova stagione. Sul banco degli imputati, soprattutto dopo la sconfitta del Bentegodi contro l’Hellas Verona, è finito l’estremo difensore giallorosso, Rui Patricio.

Calciomercato Roma, grana Rui Patricio: si accende la pista Lloris dal Tottenham

Il portoghese classe ’88 ha commesso un grave errore in occasione del gol che ha sbloccato la gara per gli scaligeri. I tifosi giallorossi hanno invocato sui social una soluzione per la porta della Roma, indicando nel sondaggio di Asromalive.it, l’erede ideale al portiere ex Wolverhampton.

A spuntarla nel nostro sondaggio social è stato Hugo Lloris, in uscita dal Tottenham e vicinissimo alla Lazio nelle scorse settimane. L’esperto portiere francese verrebbe ceduto gratis dagli Spurs e, secondo quanto rilancia quest’oggi La Repubblica, i londinesi sarebbero pronti a contribuire ad una parte dell’ingaggio da 3.3 milioni a stagione. Chissà se Tiago Pinto non stia seriamente pensando di regalare un altro colpo sul filo di lana a José Mourinho..