Addio Juventus, c’è la chiamata della Roma

Calciomercato Roma, la sessione estiva potrebbe regalare nuove sorprese dopo il colpo Lukaku. C’è stata la chiamata per l’addio alla Juventus: ecco i dettegli.

La trattativa per portare Romelu Lukaku alla Roma è andata in porto dopo giornate intense in quel di Londra. Oggi è il giorno dello sbarco del centravanti belga nella Capitale, poi visite mediche e firma sul nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi per un anno. José Mourinho abbraccia così il suo nuovo centravanti, dopo un’estate passata a rincorrere diverse piste e nomi che si sono intrecciati anche con le manovre della Juventus. I bianconeri sembravano pronti ad accogliere proprio Big Rom, in caso di addio a Dusan Vlahovic, ma il serbo è rimasto in bianconero.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri è stata accostata anche al ritorno di Alvaro Morata in Serie A, al pari della Roma e dell’Inter. Ma lo spagnolo è rimasto all’Atletico Madrid, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo però c’è un nuovo intreccio tra giallorossi e bianconeri. In casa Juventus resta ancora tutta da sciogliere la situazione legata al futuro di Leonardo Bonucci. Al centro di numerosi voci di mercato, la società piemontese ha intenzione di liberarsi del difensore classe ’87, non convocato da Massimiliano Allegri nelle prime due giornate di campionato.

Calciomercato Roma, Pinto pesca dalla Juve: contatti con l’agente di Bonucci

Sono tante le piste accostate al difensore nato a Viterbo. La più calda sembra essere quella che porta alla Lazio di Maurizio Sarri, ma anche il Genoa in Serie A ha sondato l’opzione Bonucci. Rimane in piedi anche la pista tedesca con l’Union Berlino che però non sembra convincere a pieno il giocatore, che preferisce restare in Italia.

E la Roma un’operazione last-minute nel pacchetto difensivo potrebbe anche decidere di piazzarla, a fronte della partenza di Ibanez ma non solo. Marash Kumbulla è ancora out per infortunio, ed Evan Ndicka avrà la Coppa d’Africa. Per evitare di ritrovarsi con la coperta corta i giallorossi potrebbero tentare di ingaggiare il classe ’87. Secondo quanto riporta il sito Tuttojuve.com ci sarebbe stata una chiamata tra la Roma e l’agente del difensore Alessandro Lucci, i giallorossi potrebbero affidarsi all’usato sicuro per completare la difesa della nuova stagione.