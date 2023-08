Calciomercato Roma, assalto improvviso: Pinto fissa il prezzo

Il general manager della Roma ha deciso a quanto dovrà partire il giocatore in questi ultimi giorni di calciomercato estivo

Tutti gli occhi puntati sullo smartphone: c’è un annuncio da intercettare. Questo è lo stato d’animo dei tifosi della Roma, uno stato di ansia misto ad eccitazione per l’arrivo di Romelu Lukaku nella Capitale. I giallorossi più carichi avranno preso d’assalto i siti per il tracciamento dei voli aerei per seguire chilometro dopo chilometro il jet privato dei Friedkin, che porteranno con loro proprio il gigante belga stazionato a Bruxelles.

L’arrivo dell’attaccante del Chelsea è un grande colpo di mercato che risolve il problema più grande nella rosa di Mourinho: l’assenza di un attaccante titolare. Dopo l’infortunio di Tammy Abraham, infatti, è rimasto disponibile solo Andrea Belotti che la scorsa annata ha segnato zero gol in campionato. Per rinforzare l’attacco è arrivato Sardar Azmoun, ma l’iraniano non prenderà il posto della prima punta, bensì sarà più una seconda punta.

In questi ultimi giorni di calciomercato non si tratta solo per le entrate, ma anche per le uscite, che fanno sempre bene alle casse della Roma. Riuscire a piazzare i panchinari o qualche profilo in grado da generare plusvalenza è ottimo per Tiago Pinto, che continua a seguire le regole ferree della Uefa.

Calciomercato Roma, vogliono Solbakken: ecco quanto devono pagare

I giocatori in uscita non sono molti, ma questi sono soprattutto coloro che non fanno parte delle gerarchie di Mourinho. In rosa ce ne sono alcuni e uno di questi è Ola Solbakken, che è stato preso lo scorso gennaio dopo un lungo tira e molla con il Bodo/Glimt.

Il norvegese non è riuscito a stregare José, invece ha attirato l’attenzione di alcuni club europei che vorrebbero prenderlo. Mentre in passato si parlava dell’interesse di un club di Serie A, stavolta l’assalto arriva direttamente dalla Grecia, dove l’Olimpiakos ha messo gli occhi sul giocatore. Come riporta sport24.gr, l’ex club di Lina Souloukou avrebbe intenzione di prendere l’esterno d’attacco norvegese. Pinto intanto ha fissato il prezzo per il classe 1998, che può partire per 6 milioni.