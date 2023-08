Lukaku mania, il gesto che fa impazzire i tifosi

I romanisti non sono riusciti a trattenere la felicità per la notizia dello sbarco imminente di Lukaku che vestirà giallorosso

Lo stavano aspettando da tempo, qualcuno aveva intuito che si sarebbe potuti arrivare a lui e alla fine è stato così. Romelu Lukaku oggi diventerà un giocatore della Roma salvo intoppi dell’ultimo secondo che, vista la fortuna della Roma, sono sempre dietro l’angolo. Ad attendere il suo arrivo sono tutti i tifosi, così come lo stesso José Mourinho che voleva da tempo un attaccante centrale per la sua rosa.

Dopo l’infortunio di Tammy Abraham, lo Special One era rimasto senza punta centrale ed era rimasto il solo Belotti, che non ha brillato. Visto che l’ex Torino aveva segnato zero reti in campionato, Pinto è corso ai ripari mettendo nel mirino diversi giocatori. I primi sono stati Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, ma poi le due trattative sono naufragate e così il general manager ha deciso di cambiare obiettivo e concentrarsi su altri nomi.

Da Nzola ad Arnautovic, fino ad arrivare a Lukaku. Sono stati tanti i giocatori che sono tati affiancati alla Roma, ma poi la società ha puntato forte sul belga. La volontà di prendere il giocatore è stata chiara sin dai primi giorni della trattativa, che è nata in seguito a quella per Zapata, poi rimasto all’Atalanta.

Lukaku mania, arriva la birra Romelus

L’affare dovrebbe concludersi in prestito senza diritti o obblighi di riscatto. Al Chelsea vanno circa 5 milioni per il trasferimento a titolo temporaneo, con il giocatore che andrà a percepire 7.5 milioni di ingaggio, quattro in meno rispetto a quanto prende con i Blues.

Per oggi è previsto l’arrivo di Big Rom nella Capitale e i tifosi non riescono a stare più nella pelle. Sui social è già scoppiata la Lukaku mania, ma i romanisti non si sono fermati qui. C’è già chi ha creato qualcosa di concreto. Come riporta Notizie.com, infatti, è nata la birra Romelus. Il celebre Fabrizio Birimbelli, in arte Pupazzaro, ha creato la bevanda in onore di Lukaku. sull’etichetta è rappresentato il calciatore con un’armatura collegandolo all’antica Roma. Le richieste sono già partite e da venerdì sarà possibile gustarla nel suo locale in via di Porta Furba.