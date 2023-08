Accordo totale in Premier e sostituto immediato: standby Pinto

Calciomercato Roma, sostituto immediato e intesa trovata: arriva il sì che blocca tutte le altre trattative. Anche Tiago Pinto è avvisato.

Se Romelu Lukaku sta rappresentando il nome più caldo di questa giornata e, più in generale, di questa fase finale di mercato, è giusto evidenziare come l’attuale parentesi di campagna acquisti non stia comunque distraendo la Roma dalle diverse valutazioni relative alle possibilità di sfoltire la rosa o allontanare chi non sembri più essere all’altezza di coadiuvare Mourinho e i suoi uomini in una stagione ormai già iniziata.

In attesa dell’ufficialità del centravanti belga e dell’ultima gara di questo primo trittico ufficiale di impegni, ai piani alti di Trigoria si è ben consci di non poter escludere aprioristicamente eventuali scenari in uscita, con evidenti e consapevoli conseguenze relative a quelle che dovrebbero essere poi le eventuali contromosse di Pinto e colleghi. Non a caso, soprattutto dopo l’errore di Verona e la non convincente prestazione con la Salernitana, la stessa posizione di Rui Patricio è figurata al centro di eventuali possibilità di mercato.

Calciomercato Roma, intesa totale Manchester United-Cucurella: ricerca ‘congelata’

La scadenza ormai imminente della campagna acquisti e la necessità di ricercare incastri giusti e fondamentali per la riuscita delle trattative finali non rappresentano certamente elementi coadiuvanti per gli addetti ai lavori, il cui tempo a disposizione è adesso sempre meno importante.

Uno dei nomi più caldi sul fronte delle uscita è certamente stato quello di Ola Solbakken, al quale va aggiunto anche quello di Leonardo Spinazzola che, come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, è terminato nella non esile lista del Manchester United di giocatori che potessero ovviare all’infortunio di Luke Shaw.

Come riferito da Fabrizio Romano, però, i Red Devils avrebbero ormai maturato una decisione ben solida, forti dell’accordo con il giocatore individuato per rinforzare la corsia sinistra. Si tratta di Marc Cucurella, esterno del Chelsea con il quale è stato concretizzato un accordo di principio, basato sul totale benestare del giocatore nei confronti della soluzione Blues.

L’intenzione è quellla adesso di chiudere quanto prima l’affare con il Chelsea, congelando tutti gli altri discorsi relativi alla ricerca di un rinforzo in questo ruolo, compreso quello per il 37 di Mourinho.