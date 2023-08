Calciomercato Roma, il Barcellona lo cede in prestito: tripla sfida in Serie A

Xavi lo molla in prestito, occasione in Liga per Pinto che potrebbe tentare il colpo last minute. Il gm sfida mezza Serie A per il difensore

Il mercato della Roma potrebbe non essere chiuso. Per almeno un paio di motivi. Il primo è che in caso di addio di Spinazzola, Pinto sarebbe costretto a cercare un esterno e avrebbe fatto dei sondaggi con Kostic. Il secondo che, un difensore, andrebbe sicuramente a completare il reparto arretrato di Mourinho. E questo servirebbe a prescindere da tutto.

Si è parlato di Bonucci nelle ultime ore ed è anche spuntata la suggestione Sergio Ramos. Ma entrambi, è evidente, non convincono per niente i dirigenti giallorossi. Mentre, secondo quanto riportato in esclusiva in queste ore da calciomercato.it, i giallorossi potrebbero guardare alla Liga spagnola per il colpo dietro. Xavi infatti non vede Eric Garcia, e in Italia più di un club ha bisogno di un innesto dietro.

Xavi lo molla in prestito, occasione Eric Garcia

L’ex difensore del Manchester City ha giocato finora solo due spezzoni di gara in tre partite di campionato e rischia di avere poco spazio anche per il resto della stagione L’idea sarebbe quella di cederlo in questi ultimi giorni di mercato per permettergli di giocare con regolarità. Ha estimatori sia in Spagna che in Liga, ma è finito pure nel mirino del Genoa.

Ma non solo, in Serie A, il profilo del giocatore che uno stipendio di 3milioni all’anno al quale potrebbe partecipare pure il Barcellona, potrebbe piacere alla Roma, al Torino e ala Fiorentina. Insomma, a molti club a caccia di quello che potrebbe essere il colpo giusto in questa sessione di mercato. Mel rush finale. In quei giorni dove abbiamo capito nel corso degli anni dove tutto può realmente succedere.