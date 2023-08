Calciomercato Roma, nuovo ‘asse’ con la Juve: sta succedendo di tutto

Calciomercato Roma, gli intrecci con i bianconeri potrebbero portare a nuovi sviluppi nel corso delle prossime ore. Lo scenario.

In attesa dell’ufficialità dell’acquisto di Romelu Lukaku, che nella giornata di ieri si è già sottoposto alle visite mediche, la Roma ha ripreso a lavorare sotto traccia per provare a capitalizzare nuove intriganti occasioni.

Sono diversi i reparti che potrebbero essere puntellati nelle ultimissime ore della sessione estiva di calciomercato. Oltre al possibile restyling del reparto difensivo, infatti, è da monitorare il rebus rappresentato dalle corsie esterne. Il futuro di Leonardo Spinazzola, ad esempio, è ancora tutto da scrivere. Negli ultimi giorni il Manchester United ha effettuato dei sondaggi esplorativi per il laterale mancino, prima di effettuare il blitz definitivo per Cucurella, per il quale l’accordo è ormai imminente. Al di là dell’abboccamento dello United, però, la Roma non considera incedibile l’ex laterale mancino della Juve, che a fronte di un’offerta giudicata congrua dall’area mercato giallorossa potrebbe fare le valigie.

Calciomercato Roma, intrigo Kostic: “Può accadere di tutto”

E non è escluso che nel mirino della Roma possa finire seriamente finire un profilo che l’anno scorso fu molto vicino a vestire la maglia giallorossa. Ci stiamo riferendo a Filip Kostic, ormai divenuto terza scelta di Allegri per ricoprire il ruolo di esterno mancino, scavalcato nelle gerarchie del tecnico livornese da Cambiaso ed Iling Junior.

L’esterno serbo, valutato dalla Juventus circa 15 milioni di euro, potrebbe fare le valigie nelle ultime ore. Non impiegato da Allegri nelle prime due uscite di campionato contro Udinese e Bologna, l’ex Eintracht si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione congeniale per il suo futuro. La Roma, come già anticipato da asromalive.it, monitora la situazione e potrebbe affondare il colpo soltanto se la Juve dovesse aprire a determinate formule. Per adesso non è arrivata alcuna offerta concreta dalla Premier League, ma la situazione è comunque da attenzione. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Romeo Agresti ha commentato così la vicenda: “Occhi aperti su Kostic: l’anno scorso la Juve ha dato il via libera per il trasferimento di Zakaria al Chelsea proprio nell’ultimo giorno di mercato. Sul serbo può accadere di tutto”.