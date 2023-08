Infortunio Dybala, scelta definitiva prima di Roma-Milan

L’allenatore della Roma può sorridere dopo la decisione dell’argentino, che non potrà giocare contro il Milan a causa di un problema fisico

La Roma non ha cominciato il campionato nel migliore dei modi, come tutti si aspettavano. La prima uscita contro la Salernitana, infatti, ha dato segnali positivi grazie ad Andrea Belotti che ha trovato la rete due volte, ma dall’altra parte Candreva ha risposto con una doppietta. 2-2, quindi, e niente da fare per i giallorossi che speravano già di poter mettere le mani sui tre punti all’avvio di questa nuova stagione.

La seconda giornata non è stata meglio della prima, anzi, è riuscita ad essere anche peggiore. Contro l’Hellas Verona al Bentegodi, la Roma non è riuscita neanche a pareggiare con i gialloblù che si sono imposti 2-1. Il cambio di modulo con la difesa a quattro aveva dato più aria alla manovra, che ha sfruttato gli spazi più ampi, ma non ci sono stati gli estremi per acciuffare il pareggio. Come se non bastasse, poi, Paulo Dybala ha dovuto lasciare il campo in anticipo.

L’argentino, infatti, ha sentito tirare il muscolo della coscia e ha deciso di fermarsi per non peggiorare la situazione. Un gesto che ha fatto subito scattare l’allarme nella Roma, che ha sottoposto il giocatore a controlli medici per evidenziare lesioni. queste per fortuna non ci sono, quindi solo un piccolo spavento per l’argentino.

Roma, Dybala rinuncia alla Nazionale

Questo comunque sarà costretto a saltare la partita contro il Milan di venerdì sera, quando l’Olimpico sarà strapieno per sostenere i giallorossi in questo big match. Riuscire a strappare un risultato positivo contro Giroud e compagni sarebbe fondamentale, anche solo per il momento.

Chissà se Lukaku scenderà in campo contro i milanesi. intanto di sicuro si siederà in panchina dove ci sarà anche Dybala. Come riporta Il Tempo, l’attaccante argentino effettuerà un gesto molto importante per Mourinho, che può già sorridere. Domani, infatti, la Joya comunicherà all’Argentina la voglia di non partecipare alle prossime partite in modo da recuperare al meglio per la Roma e tornare disponibile per lo Special One. Un sacrificio che significa tanto per i romanisti e per lo stesso giocatore, che vuole tornare disponibile dopo la sosta.