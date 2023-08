Lukaku alla Roma, frecciatina al veleno: “È uno scorretto”

Il trasferimento di Lukaku in giallorosso non è passato inosservato, soprattutto a Milano dove non hanno gradito il suo comportamento

Oggi è arrivata l’ufficialità della conclusione dell’affare: Romelu Lukaku è un giocatore della Roma. L’attaccante belga ha accettato la proposta di Tiago Pinto, che lo ha prelevato dal Chelsea in prestito oneroso per cinque milioni. Nell’accordo con il club inglese non ci sono diritti di riscatto od obblighi che costringano la Roma a versare nelle casse dei londinesi altri soldi per acquistare poi il cartellino del trentenne.

Dopo tante settimane di attesa si conclude così la ricerca della nuova punta giallorossa dopo l’infortunio di Abraham. L’inglese aveva lasciato un buco nella rosa che nelle prime due giornate è stato colmato da Andrea Belotti, che la scorsa stagione non ha segnato nessun gol. Per correre ai ripari e permettere a Mourinho di lottare per i propri obiettivi nel migliore dei modi, la società è corsa ai ripari aiutando il general manager nell’affare.

Così dopo i corteggiamenti di Inter, Juventus e Tottenham, il calciatore classe 1993 ha deciso di approdare nella Capitale lasciando tutti a bocca aperta. I nerazzurri hanno abbandonato per primi la trattativa a dopo che è emerso come il belga stesse intrattenendo dei colloqui con i bianconeri.

Lukaku alla Roma, Moratti dice la sua: “Meglio così”

questo atteggiamento non ha fatto per niente piacere all’Inter che ha deciso subito di tagliar ei rapporti con l’ex Chelsea, che poi non è approdato neanche alla Juventus. I bianconeri, infatti, avrebbero dovuto prima cedere Vlahovic per dargli il benvenuto.

L’atteggiamento riservato ai milanesi ha lasciato parecchio amaro in bocca alla piazza, soprattutto a chi questa la conosce bene. Come riporta Notizie.com, infatti, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha commentato il passaggio in giallorosso di Romelu: “Amareggiato e deluso? tutt’altro, meglio così sia per lui, sia per noi“. Così ha esordito l’ex numero uno dei nerazzurri, che ha continuato: “Lukaku non si è comportato in modo corretto con noi, sono d’accordo con la società. Non tanto per l’epilogo, ma perché l’Inter aveva fatto tanto per riprenderlo“. Infine, Moratti ha parlato proprio del passaggio in giallorosso: “Peggio per lui? In questo momento ha trovato una situazione anche bella e mi fa piacere, per modo di dire. Non si è comportato bene con la società, ma per il resto penso all’Inter“.