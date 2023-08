Lukaku è della Roma, annuncio UFFICIALE

La Roma ha depositato il contratto di Lukaku in Lega, facendolo diventare a tutti gli effetti un calciatore giallorosso

Finalmente è arrivata la notizia che tutti i tifosi della Roma stavano aspettando. Dopo giorni di attesa passati con il naso sullo smartphone per ottenere sempre più notizie in tempo reale sugli sviluppi della trattativa, ora è ufficiale: Romelu Lukaku è un nuovo calciatore giallorosso. In queste ore, infatti, il club ha depositato nella Lega il contratto del giocatore che resterà nella Capitale almeno per un anno in prestito.

La trattativa per accogliere il giocatore in giallorosso dura da poco tempo. Sono circa dieci giorni che le parti stanno cercando di trovare l’intesa. La Roma era a caccia di una punta da diverso tempo, anzi da diversi mesi visto che i primi giorni di giugno si è infortunato Tammy Abraham. L’inglese sarà costretto a restare fuori diverso tempo visto che contro lo Spezia nell’ultima giornata della scorsa stagione ha subito la rottura del crociato.

Una tegola che ha cambiato tutte le strategie di mercato del club, che è stato costretto a correre ai ripari. Dopo diversi nomi e tante trattative sfumate, Pinto è piombato sul gigante belga che era nelle mire della Juventus. I bianconeri stavano trattando con l’ex Inter da diverso tempo, ma non sono riusciti a trovare l’accordo.

Lukaku è della Roma, contratto depositato in Lega

Negli ultimi giorni, le alte cariche hanno passato giorni e notti a Londra per convincere sia la dirigenza del Chelsea, sia il calciatore ad accettare la proposta. Con l’aiuto dei Friedkin, di Lina Souloukou e di Tiago Pinto, l’affare è andato a gonfie vele e si è concluso per il meglio.

Il calciatore ha accettato la proposta di Tiago Pinto che ha messo sul tavolo per il suo ingaggio ben 7.5 milioni di euro. Il Chelsea ha deciso di non pagare la differenza con quanto percepito dal trentenne, che ha rinunciato a 4 milioni. Al club di Stamford Bridge, invece, vanno circa 5 milioni per il prestito oneroso senza diritti od obblighi di riscatto. In queste ore è stato depositato il contratto alla Lega Serie A, che ha reso ufficiale il passaggio in giallorosso dell’attaccante classe 1993.