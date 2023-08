Roma-Milan, ufficiale l’arbitro: doppio incubo per Mou

Roma-Milan si avvicina e sono state diramate le designazioni arbitrali ufficiali. I nomi evocano cattivi ricordi per José Mourinho, pronto a tornare in panchina dopo la squalifica.

Venerdì sera allo stadio Olimpico andrà in scena il primo big match della stagione per la Roma. La squadra allenata da José Mourinho, che torna in panchina dopo aver scontato la squalifica, ospiterà il Milan di Stefano Pioli. Le due squadre sono state protagoniste di una partenza diametralmente opposta. Due vittorie in due giornate per i rossoneri, un solo punto per la squadra giallorossa. Lo Special One tornerà in panchina dopo la squalifica e c’è grande attesa di vedere l’ultimo rinforzo romanista: Romelu Lukaku.

La piazza giallorossa è ancora euforica dopo lo sbarco di Big Rom nella Capitale. Il centravanti belga potrebbe anche essere convocato per la sfida ai rossoneri, che sul mercato si sono rafforzati con decisione. Il Milan arriva allo stadio Olimpico a punteggio pieno dopo due giornate, mentre la Roma è chiamata a rialzare la testa dopo aver trovato un solo punto contro Salernitana ed Hellas Verona. In panchina tornerà José Mourinho insieme al suo staff tecnico più ristretto, tutti squalificati dopo la fine della scorsa stagione nelle prime due uscite ufficiali dei giallorossi. Ed a proposito di squalifiche, le designazioni arbitrali da poco ufficializzate non evocano buoni ricordi per il tecnico portoghese.

Roma-Milan, designazioni ufficiali: arbitra Rapuano, al var c’è Irrati

Il direttore di gara della sfida tra Roma e Milan sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Il fischietto romagnolo lo scorso anno diresse la gara Roma – Torino, che si concluse con l’espulsione dello Special One. L’arbitro non concesse un rigore ai giallorosi per un fallo di mano di Rodriguez, non analizzato dal Var.

In seguito all’espulsione mister José Mourinho venne sanzionato con due giornate di squalifica. E venerdì sera al Var ci sarà Massimiliano Irrati, anche lui protagonista di proteste arbitrali nel recente passato in casa Roma, nervi tesi ed espulsione del preparatore Rapetti nel post gara della sfida al Napoli. Massa sarà il quarto uomo, mentre i due guardalinee saranno Meli e Alassio.