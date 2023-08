Blitz improvviso e affare in Serie A con la Roma: sta succedendo di nuovo

Calciomercato Roma, il blitz improvviso spariglia le carte in tavola: sta succedendo di nuovo l’affare in Serie A

Sono ore frenetiche in casa Roma, che dopo l’arrivo di Lukaku si è messa in testa di chiudere altri obiettivi. Non solo in entrata, ma anche in uscita ovviamente. Sul tavolo c’è la cessione di Solbakken, esterno d’attacco norvegese preso a zero dal Bodo, che a quanto vi abbiamo raccontato questa mattina sarebbe vicino all’Olympiacos, che si è spinto fino a 5 milioni di euro per convincere la Roma.

Pinto fino al momento è stato fermo nella sua richiesta di 8milioni, ma a 6, magari, si potrebbe pure chiudere. Di certo quello che ha riportato in questi minuti Gianluca Di Marzio apre a scenari importanti che fino al momento non c’erano. Sì, su Solbakken a quanto pare c’è un forte interesse del Sassuolo. Sta succedendo di nuovo.

Calciomercato Roma, anche il Sassuolo vuole Solbakken

Con gli emiliani sono stati diversi i colpi in uscita di Pinto questa estate: da Missori a Volpato, i primi, ed eravamo ancora nel mese di giugno, a Vina, rientrato dal prestito al Bournemouth e che alla fine si è accasato ai neroverdi. Dionisi, anche perché c’è la grana Berardi da quelle parti, un esterno offensivo lo vorrebbe e Carnevali a quanto pare avrebbe messo nel mirino appunto l’esterno giallorosso.

Tagliato fuori il club greco? No, al momento no. Anche perché la Roma spera che con questo inserimento possa lievitare pure l’offerta dell’Olympiacos. Insomma, Solbakken è in uscita la sensazione netta che prima della chiusura del mercato di domani non sarà più un giocatore giallorosso. Un’uscita del genere, a titolo definitivo, sarebbe una plusvalenza piena per Tiago Pinto.