Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: Pinto incassa

Il general manager della Roma può mettere da parte un tesoretto grazie all’affare che si è concluso in questi minuti in Serie A

Gli ultimi giorni di calciomercato si stanno susseguendo uno dopo l’altro e più ci si avvicina al gong finale, più si percepisce l’aumentare delle temperature. Le squadre di Serie A stanno cercando di completare gli ultimi colpi per andare a completare le rose e affrontare al meglio la stagione. La Roma sta aspettando di conoscere cosa succederà sulle fasce, dove potrebbe anche esserci l’addio last minute di Spinazzola.

Il Manchester United, infatti, è rimasto senza terzino sinistro e potrebbe pensare proprio al numero 37 giallorosso per sostituirlo. In caso l’affare andasse in porto si creerebbe un intreccio di mercato con la Juventus, che potrebbe anche cedere Kostic, dato in partenza. Questo è solo uno dei tanti scenari che potrebbero verificarsi in queste ultime ore di calciomercato che, come sempre, sono le più frenetiche di tutta la finestra estiva.

Proprio in questo frangente, gli affari che vengono conclusi sono molti con gli uomini di calciomercato dei vari club che inviano gli ultimi documenti in Federazione per rendere ufficiali gli accordi. Proprio grazie al deposito di un contratto può esultare anche la Roma, che sorride in questo finale di finestra.

Calciomercato Roma, ufficiale Calafiori al Bologna

C’è un colpo in Serie A che ha permesso a Tiago Pinto di mettere a bilancio altri soldi provenienti dall’affare. Questo tesoretto può dare una mano al general manager per far quadrare i conti del bilancio, dopo una campagna acquisti perpetrata in toto senza spendere un euro.

Come riporta il Bologna, è ufficiale il passaggio di Riccardo Calafiori in rossoblù. Il terzino sinistro approda dal Basilea e torna in Italia dopo l’addio alla Roma. Questo ritorno permette alla Roma di incassare perché vantava una clausola sulla futura rivendita che sorride a Pinto. La società che si allena ai campi sportivi di Trigoria, infatti, può mettere da parte un milione e seicento mila euro che arrivano proprio grazie all’esistenza della clausola.