Calciomercato Roma, futuro deciso: addio imminente

La Roma può dire addio a un suo calciatore che ha deciso quale sarà il suo prossimo club in questo calciomercato estivo ormai agli sgoccioli

Gli ultimi giorni di calciomercato estivo continuano a passare frenetici con l’atmosfera che si sta infiammando sempre di più. Sono molte le società di Serie A che hanno concluso gli ultimi colpi di calciomercato per completare le loro rose a ridosso del gong finale. Il via vai di calciatori in quest’ultimo periodo è sempre molto attivo, visto che tra poco si chiuderanno i giochi e si dovrà affrontare il campionato.

Dopo il triplice fischio virtuale sulla finestra estiva non sarà più possibile effettuare cambiamenti nelle rose, a meno dei movimenti in uscita verso campionati esteri, in entrata si potrà operare solo con gli svincolati. La Roma ha completato la rosa grazie all’inserimento di Romelu Lukaku, che è stato preso proprio ieri da Tiago Pinto e ufficializzato dalla società. Il gigante belga approda dal Chelsea in prestito oneroso, ma senza obblighi o diritti di riscatto.

Non dovrebbero esserci altri movimenti in entrata per i giallorossi, che però potrebbero cedere qualche calciatore in più presente nella rosa. Uno di questi potrebbe essere Ola Solbakken, che non è mai entrato nei piani di Mourinho dopo il suo acquisto a parametro zero a gennaio di quest’anno.

Calciomercato Roma, Solbakken ha scelto l’Olympiakos

Il calciatore in questi mesi è stato relegato in panchina e anche in questa stagione non sembra destinato a calcare i grandi palcoscenici. L’arrivo di Sardar Azmoun, poi, ha quasi chiuso la porta del giovane esterno offensivo, che potrebbe lasciare la società in questi ultimi giorni.

Per questo Pinto sta cercando di piazzare il giocatore che ha anche degli spasimanti. Uno di questo è l’Olympiakos, che è interessato al giocatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’interesse sembra essere reciproco perché anche il ventiquattrenne ha scelto i biancorossi come club per il futuro. Si attendono solo gli ultimi accordi, quindi per definire il passaggio del norvegese in Grecia. Domani si chiuderà il mercato in entrata in Italia, mentre nel paese ellenico il fischio finale ci sarà l’11 settembre.