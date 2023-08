Dybala fuori dai convocati: ora è anche ufficiale

È arrivato il comunicato che attesta come Dybala non sarà in campo per i prossimi impegni, con la Roma che aspetta il suo rientro

I tifosi della Roma hanno concluso la partita contro l’Hellas Verona con il fiato sospeso visto l’infortunio di Paulo Dybala. L’argentino ha fatto saltare tutti sui seggiolini dello stadio e sui divani visto che rappresenta uno dei calciatori più importanti della rosa. Il suo talento è imprescindibile per Mourinho e perderlo sarebbe un duro colpo per le sue gerarchie. Per questo, tutti i romanisti hanno seguito con apprensione i giorni scorsi.

Il calciatore di Laguna Larga è stato sottoposto subito a esami medici per verificare l’esistenza o meno di lesioni. Per fortuna queste hanno dimostrato come i muscoli del giocatore siano ancora sani e non ci siano grandi problemi. Solo spavento, quindi, per il numero 21 giallorosso che non scenderà in campo contro il Milan questo venerdì alle 20.45. Proprio prima della partita ci sarà la presentazione di Romelu Lukaku a tutti i tifosi romanisti presenti allo Stadio Olimpico.

Dopo il saluto del belga al suo nuovo popolo, i giallorossi scenderanno in campo per cercare di strappare un risultato positivo ai lombardi che sono attualmente a punteggio pieno, per di più con un buono score tra go segnati e subiti. Chi non ci sarà è appunto Dybala, che sta valutando anche il forfait on la Nazionale.

Dybala fuori dai convocati: l’annuncio dell’Argentina

Dopo il triplice fischio della partita tra Roma e Milan i calciatori cominceranno a pensare ai propri impegni con le Nazionali, visto che il fine settimana successivo c’è la pausa per le Rappresentative. Subito stop alle competizioni per club, quindi, con Dybala che vorrebbe recuperare.

Inizialmente la sua idea di non partecipare alle gare dell’Argentina campione del Mondo sembrava una suggestione, invece, ora è arrivata l’ufficialità. Come si legge sul comunicato della Seleccion, che ha reso noti i calciatori convocati dall’allenatore Lionel Scaloni, Paulo non sarà presente nei prossimi impegni. Il suo nome non figura tra tutti quelli presenti, tra cui c’è Leandro Paredes.