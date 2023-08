Lukaku in campo per Roma-Milan: messaggio ufficiale per i tifosi

La società ha deciso che prima di Roma-Milan ci sarà una sorpresa per tutti i tifosi presenti che occuperanno i seggiolini dell’Olimpico

La festa per Romelu Lukaku ancora non si è fermata nella Capitale, dove i tifosi non fanno altro che parlare dell’arrivo del gigante belga in giallorosso. La società ha già pubblicato i video di rito che rendono ufficiale l’approdo dell’ex Chelsea alla corte di Mourinho. Le immagini del giocatore mentre posa davanti al Colosseo sono ormai realtà e i tifosi della Roma non potrebbero essere più contenti per vedere gli sforzi della proprietà.

L’elettricità che si respira nell’aria, però, non è solo per Big Rom, ma anche per la partita che attende Pellegrini e compagni domani sera. Alle 20.45, infatti, lo Stadio Olimpico diventerà teatro del testa a testa con il Milan, che arriva da un inizio di campionato molto positivo. Nelle prime due giornate di Serie A, infatti, la squadra allenata da Stefano Pioli ha segnato in totale gol e subito solo uno. Ad aver pagato il prezzo più alto è stato il Torino, sconfitto 4-1.

Prima dei granata, però, c’è stato il Bologna, che ha incassato due reti: una da Giroud e una da Pulisic. Dall’altra parte, invece, la Roma non ha cominciato per niente bene e ha solo un punto dopo aver giocato contro Salernitana e Verona. Riuscire a riscattare la situazione contro il Milan non è facile.

Roma-Milan, prima del match la presentazione di Lukaku

Un risultato positivo sarebbe di sicuro un passo avanti anche per l’obiettivo finale, visto che i rossoneri sono diretti rivali per la Champions League. Di sicuro l’atmosfera sarà molto importante e prima della partita, la società contribuirà a renderla ancora più infuocata.

Come comunicato dalla Roma, infatti, prima del fischio d’inizio ci sarà la presentazione davanti ai tifosi di Romelu Lukaku. L’attaccante belga alle 19.30 saluterà per la prima volta in veste ufficiale i suoi tifosi, che lo hanno accolto in pompa magna a Ciampino. Stavolta, però, non indosserà una polo anonima nera, ma la maglia della Roma, voluta e ottenuta dopo settimane di trattative con Pinto e i Friedkin.