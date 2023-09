Calciomercato Roma, sondaggio per Smalling: tentativo last minute

Il difensore centrale della Roma è stato nel mirino di un club saudita che in questo calciomercato hanno fatto man bassa in Europa

Il calciomercato in entrata in Italia si chiude stasera, pochi minuti prima dell’inizio di Roma-Milan. La partita è molto importante per il cammino in Serie A dei giallorossi, che non hanno cominciato nel migliore dei modi questa stagione. Nelle prime due partite, infatti, sono stati incassati in totale ben 4 gol, con tre segnati per un bottino di un punto in classifica. I rossoneri, invece, hanno fatto due vittorie su due e per questo Pellegrini e compagni devono invertire la rotta.

Riuscire a ottenere un risultato positivo è molto importante, soprattutto perché la rosa di Pioli si è rinforzata molto durante il calciomercato estivo. Anche la Roma ha dato vita a diversi affari, per lo più portati avanti senza spendere somme di denaro. Quella più alta è stato il prestito oneroso di Lukaku, che si aggira intorno ai 5 milioni. Una campagna acquisti perpetrata all’insegna della sostenibilità e del rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario.

Oggi è l’ultimo giorno disponibile per effettuare colpi, ma Pinto potrebbe decidere di tirare i remi in barca visto che la squadra è al completo così. C’è tempo per lasciar partire ancora qualche esubero, ma in entrata non dovrebbero esserci movimenti a meno di grandi evoluzioni dell’ultimo minuto.

Calciomercato Roma, vogliono Smalling: assalto dall’Arabia

Uno di questi potrebbe essere quello che vede protagonista Chris Smalling, difensore inglese della Roma. Il calciatore ha attirato l’attenzione su di sé grazie alle sue buone prestazioni degli ultimi anni, che lo hanno reso uno dei centrali più forti di tutto il campionato italiano.

Viste le sue qualità, la Roma se lo vuole tenere stretto, ma ci sono club interessati. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Manchester United è finito nel mirino di una squadra araba che si è fatta anche avanti sondando il terreno. È molto difficile che Chris parta così, a meno di clamorose evoluzioni del caso. Solo in quel modo allora Pinto potrebbe tornare di corsa sul mercato, anche se è poco probabile vederlo all’opera per sostituire il britannico.