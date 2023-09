Roma-Milan, Dybala out: le ultime dall’Olimpico

Roma-Milan, la decisione finale su Dybala frutto di una scelta ponderata da Mourinho e dallo staff intero. Ecco quello che si è deciso

Paulo Dybala non è nemmeno in panchina. José Mourinho non lo ha rischiato, non lo ha voluto rischiare. E nemmeno al suo fianco se lo è portato questa sera. La Joya, dopo il problema accusato nella gara contro il Verona, non è disponibile per la partita contro il Milan. C’è Lukaku, invece, che è stato accolto da un bagno d’amore dall’Olimpico. Che gli ha riservato un’accoglienza incredibile.

Nessuno si vuole prendere responsabilità soprattutto in un momento come questo. C’è la sosta pure, quindi c’è il tempo di ritrovare, per la Joya, la migliore condizione fisica in vista poi della ripresa. Lavorerà a Trigoria, visto che non è stato nemmeno convocato da Scaloni per le partite della nazionale argentina.

Roma-Milan, Dybala nemmeno in panchina

Dybala quindi è out. Così come lo è Pellegrini, che inizialmente incomincerà il match al fianco di Mourinho. Il capitano ha avuto un problema all’adduttore e nemmeno in questo caso si rischia. Al suo posto gioca Aouar (qui tutte le scelte).

La partita è sicuramente importante ma davanti c’è tutta una stagione, una stagione intensa e ricca di impegni con anche l’Europa League da giocare e con una Lina Soloukou, che oggi ha parlato a margine del sorteggio ai microfoni di Sky, che come obiettivo ha fissato l’andare il più avanti possibile. Dopo la sosta per le nazionali la Roma comincerà a giocare anche in Europa, quindi era davvero inutile rischiare. Dybala si accomoderà in tribuna e tiferà da lì i suoi compagni. Sperando che gli stessi gli possano fare un regalo.