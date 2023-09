Roma, Souloukou allo scoperto: dal nuovo stadio alla UEFA: “Lukaku è la prova

Roma, a margine del sorteggio per i gironi di Europa League arrivano le parole di Lina Souloukou. Ecco le parole della CEO della squadra giallorossa, intervenuta ai microfoni Sky

L’urna di Montecarlo ha deciso il girone di Europa League della Roma. La squadra giallorossa è stata inserita nel gruppo G, ed affronterà Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e gli svizzeri del Servette. Oggi è una giornata intensa in casa Roma, dai sorteggi europei passando per la chiusura del calciomercato estivo, fino alla sfida di questa sera allo stadio Olimpico contro il Milan. Dopo il sorteggio di Montecarlo, la CEO giallorossa Lina Souloukou, ha parlato ai microfoni di Sky.

La CEO della Roma è intervenuta in diretta da Montecarlo. Il sorteggio, sulla carta agibile per i giallorossi, non lascia tranquilla la dirigente: “Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari, il livello dell’Europa League è molto competitivo.” La CEO, che ha sfoggiato un italiano quasi perfetto, ha poi analizzato i primi mesi dal suo arrivo alla Roma: “Lavorare in una piazza che ha questo sentimento d’amore per la squadra così profondo è un onore.” Tra i temi toccati da Lina Souloukou anche la questione nuovo stadio, ed il rapporto con la UEFA.

Roma, Lina Souloukou ai microfoni di Sky: l’ambizione dei Friedkin, lo stadio ed il rapporto con l’UEFA

Sull’impianto sportivo di proprietà della Roma: “Volevo sottolineare la presenza della proprietà nel progetto, lavorare in una società con questa forte ambizione, con crescita continua, è importante per tutti noi che lavoriamo per rendere la nostra ambizione una realtà.”

La dirigente è ottimista sul nuovo stadio: “Il progetto dello stadio per avere stadio di proprietà è importante perché è uno dei pilastri per un progetto sportivo.” Sul rapporto con l’UEFA e le ambizioni dei Friedkin: “Stiamo portando avanti il percorso con l’Uefa, che prevede alcuni vincoli da rispettare ma è un percorso allineato con le regole della sostenibilità finanziaria del mondo del calcio. Anche questo percorso non ha mai impedito finora di realizzare l’ambizione della proprietà. E l’ultima prova concreta è l’arrivo di Lukaku“