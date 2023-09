DIRETTA Sorteggio Europa League, ecco il girone della Roma

Sorteggio Europa League, ci siamo. La Roma è in prima fascia nell’urna di Montecarlo che stabilisce i raggruppamenti della prossima competizione europea.

Ecco il verdetto dell’urna per il girone di Europa League della Roma. La squadra giallorossa riparte dalla finale di Budapest, persa ai rigori contro il Siviglia a fine maggio con molte polemiche arbitrali. In questi minuti a Montecarlo l’urna europea consegnerà le tre avversarie per il girone di Europa League della squadra guidata da José Mourinho. La Roma è inserita in prima fascia, al pari dell’altra italiana presente nella competizione: l’Atalanta di Gasperini.

In casa Roma si sta vivendo una giornata intensa, dentro e fuori dal campo di gioco, dove stasera c’è la sfida al Milan di Pioli allo stadio Olimpico. Alle ore 20 si chiuderà la finestra di calciomercato estivo, con i giallorossi ancora attivi in uscita. Ola Solbakken è partito alla volta della Grecia, il norvegese lascia la Roma dopo otto mesi per accasarsi all’Olympiakos. La squadra biancorossa è una delle possibile avversarie della Roma, essendo in seconda fascia nel sorteggio dei gironi di Europa League. In terza fascia invece è posizionato il Brighton di De Zerbi, vera e propria mina vagante della competizione. Ecco il responso dell’urna europea per la squadra allenata da José Mourinho, che salterà per squalifica i primi quattro turni della competizione. La prima giornata di Europa League sarà il 21 settembre, mentre il girone si chiuderà a metà dicembre.

Diretta sorteggio Europa League: ecco le avversarie ufficiali della Roma di Mourinho

La squadra giallorossa è in prima fascia, al pari dell’Atalanta. Evitate avversarie di livello come West Ham, Liverpool, Villarreal, Ayax e Bayer Leverkusen. Le insidie sono nella seconda urna e non solo. Ecco tutti gli abbinamenti ufficiali. La finalissima della competizione quest’anno si disputerà a Dublino.

GRUPPO A

West Ham, Olympiakos, Friburgo, Backa Topola

GRUPPO B

Ajax, Marsiglia, Brighton, Aek Atene

GRUPPO C

Rangers, Betis, Sparta Praga, Aris Limassol

GRUPPO D

Atalanta, Sporting CP, Sturm Graz, Rakow

GRUPPO E

Liverpool, LASK, Saint-Gilloise, Tolosa

GRUPPO F

Villareal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos

GRUPPO G

AS Roma, Slavia Praga, Sheriff Tiraspol, Servette

GRUPPO H

Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken