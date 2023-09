Stadio della Roma, al via la nuova tappa: l’iter prosegue

Il Campidoglio ha organizzato tutto per far partire il prossimo step del progetto del nuovo Stadio della Roma che sorgerà a Pietralata

Mancano poche ore alla fine del calciomercato estivo, che è arrivato all’ultimo appuntamento. Alle 20.01 di oggi, infatti, non sarà più possibile ufficializzare l’arrivo di nessun calciatore, visto che si chiuderanno le porte per consegnare i contratti. La Roma ha effettuato una campagna acquisti all’insegna della sostenibilità, come imposto dai paletti del Fair Play Finanziario, che ha dato non pochi problemi al club.

Intanto, in tutto il marasma della finestra estiva delle trattative, continua il cammino del progetto dello Stadio della Roma che dovrebbe sorgere a Pietralata. L’impianto ha incontrato il benestare della Giunta e del Campidoglio, che hanno votato favorevolmente per riconoscere il pubblico interesse della struttura. Questa, infatti, andrebbe a riqualificare una zona di Roma non di grande valore, adiacente all’Ospedale Pertini.

Proprio questo ha rappresentato un grande ostacolo per il disegno, visto che si temeva lo stadio avrebbe potuto infastidire il lavoro del nosocomio. I funzionari e gli incaricati del Sindaco, però, non hanno riscontrato problemi nel disegno e per questo motivo hanno votato in suo favore.

Stadio della Roma, via al dibattito pubblico dal 7 settembre

Ciò che sta creando problemi all’iter, però, sono gli stessi cittadini che abitano nella zona e che non vogliono a nessun costo che venga costruito l’impianto. In molti, infatti, stanno organizzando proteste, con lo stesso Salvini che ha incontrato i dirigenti della Roma per fare il punto della situazione.

Intanto, come riporta Il Messaggero, da oggi sarà possibile iscriversi sulla piattaforma per partecipare al Dibattito Pubblico sullo Stadio della Roma a Pietralata. Parte oggi la piattaforma per dare vita alla discussione la cui prima seduta si terrà il 7 settembre alle ore 17.00. Sarà possibile partecipare sia in presenza che online. L’indirizzo web al quale ci si può accreditare è www.dpstadioroma.it. Al termine del Dibattito, verrà predisposta una relazione conclusiva, che conterrà una sintesi di tutti i punti di vista emersi.