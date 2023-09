Calciomercato Roma, firma ufficiale: arriva l’annuncio social

Calciomercato Roma, c’è l’annuncio ufficiale del colpo dell’ultim’ora: il tutto arriva via social. Ecco l’uscita piazzata da Tiago Pinto

Non c’erano dubbi, ma adesso è anche ufficiale. Vi abbiamo raccontato di come diversi club ancora, in Europa, hanno la possibilità di fare delle operazioni di mercato in entrata. E uno di questi è l’Olympiacos. I greci hanno appena ufficializzato l’acquisto di Ola Solbakken dalla Roma.

Arrivato lo scorso gennaio nella Capitale a parametro zero dal Bodo, formazione norvegese che i giallorossi hanno affrontato in Conference League, Solbakken non è mai riuscito a entrare nei meccanismi di Mourinho. Sì, non si è mai risparmiato quando è stato chiamato in causa, ma l’occasione di una plusvalenza benedetta per il bilancio era troppo importante. Se ne va senza rimpianti da parte di nessuno l’esterno d’attacco norvegese.

Calciomercato Roma, Solbakken è dell’Olympiacos

Prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Questa la formula con il quale Solbakken va a giocare nella capitale Greca. Una buona somma per le casse giallorosse qualora questa operazione, la prossima estate, vada in porto in maniera definitiva.

Come detto quello greco non è il solo mercato aperto. C’è quello arabo ad esempio che ha tentato Spinazzola (ma adesso un addio senza la possibilità di prendere un altro esterno appare impossibile) ma ci sono anche altri in Europa dove, i giallorossi, potrebbero riuscire a piazzare qualche esubero: prendiamo un esempio. A destra ci sono Karsdorp, Celik e Kristensen, è evidente come uno sia in più. Magari Mou nel corso della stagione, almeno uno, lo potrebbe utilizzare come difensore centrale visto che in rosa ce ne sono quattro e soprattutto visto che Ndicka ancora non ha fatto nemmeno un minuto. Ma davanti ad una buona offerta Pinto potrebbe cedere pure alla tentazione di sfoltire la rosa. Vedremo.