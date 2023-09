Pioli zittisce Mourinho, spunta il like di un giallorosso

Roma-Milan, sui social spunta la foto di Stefano Pioli che zittisce José Mourinho mentre protesta. C’è il like di un calciatore giallorosso che non è sfuggito.

La Roma continua nel suo periodo negativo, trovando la seconda sconfitta consecutiva dopo tre giornate di campionato. La squadra giallorossa è stata battuta per 1-2 dal Milan, nell’anticipo dello stadio Olimpico. Un solo punto dopo i primi 180 minuti stagionali ed un inizio in salita in Serie A per la squadra giallorossa. A nulla è valso il ritorno in panchina di José Mourinho, oltre all’esordio assoluto di Romelu Lukaku con i colori giallorossi, il belga è sceso in campo per oltre 20 minuti nel finale.

La gara per la Roma si è messa da subito in salita, complice il calcio di rigore assegnato al Milan dopo la revisione al Var del direttore di gara Rapuano. L’arbitro della sezione di Rimini ha deciso di punire con il tiro dagli undici metri il fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek, non fischiato in presa diretta. La decisione della squadra arbitrale ha mandato José Mourinho su tutte le furie, innescando la protesta nei confronti del quarto uomo prima, e dell’arbitro poi. Il tecnico portoghese si è mostrato indignato per la decisione, ed ha anche applaudito ironicamente alla scelta di Rapuano, poco prima che Giroud siglasse la rete che ha sbloccato la partita.

Roma-Milan, Mourinho protesta e Pioli lo zittisce: sui social spunta il like di Kumbulla

Negli attimi concitati, con lo Special One a colloquio furioso con il quarto uomo, Stefano Pioli ha platealmente zittito José Mourinho. In queste ore sui social gira la sequenza di foto, che vede prima il portoghese protestare e poi il tecnico rossonero portarsi la mano sulle labbra in segno di silenzio.

A catturare l’attenzione è stato anche un like piazzato sulle foto da un calciatore della Roma. Sul profilo Instagram di ‘Calciatori brutti’ infatti, c’è il like di Marash Kumbulla agli scatti. Il difensore albanese, che è ancora fuori causa per infortunio, ha piazzato una reazione alla foto citata, incuriosendo tifosi ed addetti ai lavori.