Roma-Milan, la moviola dei quotidiani: Rapuano rimandato

Roma-Milan, ieri i giallorossi hanno perso contro i rossoneri in un match indirizzato dal rigore nei minuti iniziali. La moviola dei quotidiani

Il giorno dopo si contano i “danni”. La Roma perde contro il Milan, scivola a meno 8 proprio dai rossoneri, e benedice la sosta che darà la possibilità ad un silenzioso Mourinho a fine match di lavorare con una squadra che al momento non è una squadra. Sì, ok, ci sono gli infortuni che hanno messo in evidente difficoltà il tecnico portoghese, ma contro i rossoneri in parità numerica i giallorossi sono apparsi nel primo tempo poca cosa.

Si è discusso molto ieri sera del rigore concesso al Milan dopo sette minuti di gioco per un fallo di Rui Patricio che ha indubbiamente indirizzato il match dell’Olimpico. Un contrasto con Loftus-Cheek che dopo chiamata Var ha mandato Giroud dal dischetto: bene, andiamo a vedere quella che è stata la moviola dei giornali in edicola questa mattina.

Roma-Milan, doppia insufficienza per Rapuano

Secondo il Corriere dello Sport il rigore ci sta. Anche se Rapuano si becca comunque una insufficienza (5) perché il fischietto ha lasciato troppo correre. E una partita dai ritmi bassi si stava trasformando in una corrida. L’unico neo, che non è comunque poco, è il giallo a Tomori, il secondo, arrivato troppo tardi. Dopo l’ammonizione nel primo tempo il difensore del Milan ha commesso altre due infrazioni prima di beccarsi il secondo provvedimento disciplinare e finire sotto la doccia. La doppia grazia pesa nel giudizio del giocatore.

Discorso simile anche per la Gazzetta dello Sport che alza di mezzo punto il voto a Rapuano (5,5) e conferma che la negligenza di Rui Patricio è da punire. Il quotidiano rosa si sofferma sopra un giallo mancante a Celik e una mancata assegnazione di una punizione ai giallorossi per un fallo di Thiaw su El Shaarawy. Ma i voti sono lì, a confermare che Rapuano non ha fatto benissimo. Non è un alibi, il Milan ha meritato di vincere.