Sosta benedetta per la Roma: quante grane per Mourinho da risolvere, o almeno cercare di farlo, in questi quindici giorni. Ecco la situazione

Benedetta sosta. Se per i tifosi spesso questo stop coincide con un’arrabbiatura perché arriva solamente dopo poche giornate dall’inizio della stagione, questa volta anche i tifosi della Roma hanno capito che è proprio il momento migliore per fermarsi.

C’è da lavorare, e Mourinho sa benissimo che avrà un enorme lavoro da fare in questi quindici giorni che mancano dalla ripresa contro l’Empoli a metà settembre. Soprattutto ci sono da recuperare gli infortunati, l’ultimo Aouar, uscito ieri dopo mezzora per un problema muscolare al flessore. Sì, benedetta sosta. Chissà se ce le farà ad essere disponibile l’algerino, che insieme a Paredes e Cristante ieri ha completato il reparto mediano e che a differenza degli altri due è l’unico che ha dinamismo e tempi giusti di inserimento. La perdita è stata importante, anche se fino al quel momento l’aveva vista poco.

Roma, i pensieri di Mourinho

Ma non solo il centrocampista arrivato a parametro zero dal Lione. Ci sono da valutare le condizioni di Paulo Dybala, ieri nemmeno convocato. Lui con l’Argentina non partirà: gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma ieri comunque il buon senso ha detto che è stato meglio non metterlo in campo. E Mourinho non se lo è portato nemmeno al suo fianco anche per evitare la possibilità di cadere in tentazione. E dopo il rosso a Tomori sarebbe stata tanta.

Infine ci sono da valutare ovviamente pure le condizioni di Renato Sanches, che dopo 25minuti contro la Salernitana alla prima si è fermato in allenamento. La sua avventura in giallorosso è iniziata male, ma la sua storia ha detto sempre questo. Ah, dimenticavamo, in questo contesto di gente che sta poco bene c’è pure Azmoun, arrivato già bloccato. Per lui si vocifera di un ritorno all’inizio di ottobre. Insomma, Mou ha da lavorare e sperare, pure, che tutti stiano bene.