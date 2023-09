Roma, infortunio Aouar: esami strumentali per l’algerino

Il centrocampista algerino della Roma ha subito un infortunio muscolare durante la partita contro il Milan ed è stato costretto a uscire

La partita con il Milan è stata da dimenticare sotto ogni punto di vista. La Roma ha perso 2-1, ma in uno stadio strapieno di tifosi la nota negativa non è stata quella. Ad aver fatto storcere il naso a tutti i presenti è stato il livello delle prestazioni del gruppo di Mourinho, ben al di sotto delle aspettative. Vincere contro il Milan non è semplice, ma nessuno si aspettava di assistere a un divario simile in una delle notti più attese dai romanisti.

Ad aver acceso l’entusiasmo dei giallorossi, infatti, è stata la presentazione di Lukaku, che ha salutato il nutrito pubblico dello Stadio Olimpico prima della partita. Vista la passerella dell’attaccante belga, in molti speravano in una partita equilibrata, magari anche con l’aiuto dell’ex Cheslea che effettivamente una mano l’ha data. Il trentenne ha giocato una ventina di minuti e ha subito dato dimostrazione delle sue qualità, facendo ben sperare il pubblico giallorosso.

La nota positiva di Lukaku è l’unica di una serata che ha visto anche un infortunio importante nel primo tempo. Houssem Aouar, infatti, si è accasciato al 30′ ed è uscito dal campo per un problema fisico. Al suo posto è entrato Lorenzo Pellegrini che non era in condizione e che ha dovuto sacrificarsi ancora.

Roma, esami medici per Aouar

Fino a quel momento, l’algerino aveva giocato diligentemente non facendo grandi sbavature, né lampi da applausi. Ad aver fermato l’ex Lione non è stata una contusione o una botta di un avversario, ma un fastidio muscolare che ha causato dolore alla gamba del calciatore classe 1998.

Come riporta il Corriere della Sera, oggi il venticinquenne si sottoporrà agli esami strumentali che renderanno nota l’entità dell’infortunio. In questo modo si conosceranno anche i tempi di recupero dell’algerino che dovrebbe anche partire con la Nazionale. Il discorso, infatti, è rimasto sospeso proprio a causa dello stop e da questo dipende la sua permanenza a Trigoria o meno. Per Mourinho sarebbe molto importante poterlo recuperare per dopo la sosta, quando ad attendere i giallorossi ci sarà l’Empoli.