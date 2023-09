Roma, rivoluzione Mourinho: torna al passato

L’allenatore della Roma sta pensando di tornare alle origini in questi giorni in cui la maggior parte dei giocatori è impegnato

Un solo punto in tre partite e ben 6 gol subiti, due a gara. Lo score della Roma fino a questo momento non è affatto lusinghiero e anzi ha già creato sconforto nel cuore di alcuni tifosi, che vorrebbero vedere sin da subito i giallorossi competere per altri palcoscenici. L’inizio di stagione non è stato dei migliori e la sconfitta con il Milan ha portato solo scoramento, visto il grande divario che c’è tra i due club.

In molti pensavano che con l’arrivo di Lukaku la Roma avesse risolto gran parte dei problemi, con il bomber belga che avrebbe trascinato al squadra a suon di gol. Il suo apporto alla partita con i rossoneri è stato anche molto positivo, ma la prestazione generale ha sottolineato evidenti limiti della rosa. Ciò che manca, infatti, è la spinta delle fasce dove nessun cross è andato a buon fine. Tutti i traversoni sono stati intercettati dai difensori o da Maignan.

Giocando con la difesa a tre è un grande limite visto che i quinti di centrocampo rappresentano una risorsa in grado di fare male agli avversari. Basti pensare all’Atalanta, che ha fatto del gioco sulle fasce un cavallo di battaglia per scardinare le difese avversarie, con gli esterni che si inseriscono in area per i gol.

Roma, Mourinho cambia tutto: ipotesi difesa a quattro

La mancata spinta è un problema per Mourinho che sta già pensando a una soluzione nonostante la maggior parte dei giocatori sia impegnato con le rispettive nazionali. A Trigoria, però, c’è un piccolo gruppo di giocatori, con cui lo Special One continuerà ad allenarsi.

Come riporta il Corriere dello Sport, lo Special One cercherà di recuperare gli infortunati e mettere rapidità nelle gambe dei giocatori a disposizione. Aumentare il ritmo di crociera, infatti, è fondamentale per riuscire a stare al passo con le altre squadre, che sembrano avere tutte un altro passo. Molto importante, poi, è la soluzione del tecnico portoghese per la mancata spinta sulle fasce: il ritorno alla difesa a quattro. Visto che dagli esterni non arrivano cross, Mou potrebbe decidere di abbassarli definitivamente ritrovando magari quel 4-2-3-1 a lui tanto caro e che permette di avere due esterni offensivi negli ultimi 30 metri di campo senza dover far fare gli straordinari a quelli difensivi.