Roma, via al nuovo ciclo: cambia tutto

In questi giorni la Roma è pronta a cambiare faccia in alcuni settori per delle decisioni prese all’interno della società

Nelle ultime stagioni la Roma ha dato vita a molti cambiamenti interni alla società. Il primo, quello più importante, è stato senza ombra di dubbio l’approdo di José Mourinho in quel maggio 2021 che lo ha portato a legarsi al popolo giallorosso. Da quel giorno tutti i romanisti, o quasi, lo seguono in ogni dove facendo di lui il vero e proprio condottiero di questa squadra, con cui ha vinto anche una Conference League.

Aver preso lo Special One come allenatore è stato un colpo più che importante per i Friedkin, che hanno dimostrato subito di voler far bene e di essere disposti a cambiare. Nel passato più recente, invece, ci sono stati diversi cambiamenti anche nel reparto marketing, che ha visto passare diversi volti negli ultimi mesi. Oltre a questo, poi, grandi cambiamenti ci sono stati anche più in alto con il CEO Berardi che ha lasciato il posto a Lina Souloukou.

La dirigente greca ha preso il suo posto e ha aiutato la società nell’affare Lukaku, così come in altri progetti. Uno dei cambiamenti epocali che hanno segnato questi anni, infine, è stato l’addio di Alberto De Rossi alla panchina della Roma Primavera, che allenava da ben 19 anni. Un addio importante, che ha permesso a Guidi di prendere le redini della squadra giovanile.

Roma Primavera: Leo al posto di Vergine, Gombar il riferimento

Oltre alla guida della Roma Primavera, sono cambiati anche i dirigenti intorno a essa. Vincenzo Vergine, ex responsabile della Primavera, ha raggiunto l’accordo con il Milan e lascia la società in questi giorni per cominciare la sua avventura con i giovani dei rossoneri.

Come riporta il Corriere dello Sport, a prendere il suo posto sarà Mauro Leo, che si occupava degli affari minori e dei prestiti della Roma. Il dirigente in questi mesi aveva affiancato Pinto come direttore sportivo, visto che era provvisto di patentino valido in Italia. Leo non sarà solo in questa nuova avventura perché l’ex team manager Gianluca Gombar, coinvolto nella questione Diawara e nei sei cambi contro il Verona, potrebbe diventare l’uomo di riferimento per la Primavera.