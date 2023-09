Infortunio Dybala, nuova rinuncia per la Roma

Infortunio Paulo Dybala, ennesima rinuncia per l’attaccante argentino dopo i guai muscolari. Il numero 21 giallorosso ha voglia di recuperare al meglio e lancia un altro segnale.

La condizione fisica di Paulo Dybala tiene in apprensione la Roma. La ‘Joya’ ha saltato la sfida interna contro il Milan, vinta dai rossoneri per 1-2 allo stadio Olimpico. José Mourinho spera di riavere l’attaccante argentino a disposizione in vista della ripartenza stagionale dopo la prima pausa per le nazionali. E l’attaccante continua a concentrarsi completamente sul proprio recupero fisico, rinunciando ad una nuova vetrina per tornare a completa disposizione della Roma.

Paulo Dybala vuole tornare il prima possibile a disposizione di mister José Mourinho. L’attaccante della Roma è stato frenato nell’avvio di stagione da nuovi guai muscolari. L’argentino non è stato convocato nella sfida dello stadio Olimpico contro il Milan, terza gara senza vittorie per i giallorossi in questo avvio difficile di campionato. Un solo punto racimolato fin qui dai giallorossi, che hanno accolto Romelu Lukaku in attacco. La speranza dei tifosi è quella di vedere la coppia d’attacco formata dal belga e dall’argentino al rientro in campionato, dopo la prima sosta Nazionali della stagione.

Infortunio Dybala e recupero per Mourinho: la ‘Joya’ non partecipa al Gran Premio

L’attaccante giallorosso non è stato convocato dall’Argentina del CT Scaloni per recuperare dall’infortunio muscolare. E dopo aver rinunciato alla vetrina albiceleste, il numero 21 romanista ha declinato un nuovo invito prestigioso per concentrarsi sul proprio recupero fisico.

Come sottolinea l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Paulo Dybala era stato invitato ad assistere come ospite speciale al Gran Premio di Monza, andato in scena ieri. L’attaccante argentino ha però declinato l’invito, dopo aver rinunciato alla Nazionale la ‘Joya’ lancia un nuovo segnale sulla via del recupero. L’obiettivo è quello di tornare a disposizione di José Mourinho entro la sfida interna contro l’Empoli, in programma domenica 17 settembre allo stadio Olimpico. La sfida ai toscani rappresenta la prima gara di un mini ciclo già decisivo in casa giallorossa, tra campionato ed esordio in Europa League.