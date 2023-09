Mourinho accontentato: i Friedkin ne prendono un altro

La proprietà della Roma ha deciso di andare incontro alle richieste dell’allenatore giallorosso, che da tempo chiede dei cambiamenti

José Mourinho comincia questi giorni di sosta per le nazionali nel peggiore dei modi, dopi una sconfitta pesante contro il Milan. Perdere punti non è mai una cosa bella, ma farlo contro una diretta concorrente, poi, è ancora peggio visto che rischia di aumentare il divario. L’obiettivo stagionale della Roma è il quarto posto, lo stesso a cui puntano i rossoneri e aver lasciato il passo alla squadra di Pioli è stato uno scivolone non da poco.

Questo, però, non è nulla in confronto con l’inizio di stagione che non è affatto dei migliori, anzi è il peggiore dagli anni ’50. Molto più pesante è la sconfitta per 2-1 contro l’Hellas Verona che è arrivata dopo il pareggio con la Salernitana. Due partite facili sulla carta ma che si sono rivelate più ardue del solito vista anche la condizione atletica con cui si sono presentati i giallorossi. Da questi due match infatti, è arrivato un solo punto.

Un bottino misero, che si è concluso con la partita di venerdì sera, quando all’Olimpico la Roma non è riuscita a tenere testa al Milan. A fine partita tutti si aspettavano le parole di Mourinho in conferenza stampa, invece, il tecnico ha disertato l’incontro con i giornalisti preferendo tutelarsi davanti le solite domande.

Roma, i Friedkin vogliono prendere un dirigente

Proprio presentarsi agli incontri ed essere sempre al centro delle critiche è un peso per lo Special One, che vorrebbe essere più protetto dalla società. Proprio questo concetto era stato sostenuto dal tecnico dopo la finale di Europa League contro il Siviglia in cui era stato bersaglio di molte critiche, anche di colleghi.

Come riporta Leggo, la società ha deciso di impegnarsi per accogliere la richiesta dello Special One. Dan e Ryan hanno intenzione di portare in società un dirigente che abbia la forza e il carattere per prendere il porto dell’allenatore portoghese durante le comunicazioni scomode, cosa non facile. Riuscire a fare da parafulmine e proteggere un grande comunicatore come l’allenatore di Setubal è un compito arduo anche per i migliori.