Roma, bocciatura totale: Mourinho pensa all’alternativa

L’allenatore della Roma non ha ricevuto il giusto aiuto dalle fasce in questa stagione e sta pensando a una soluzione per rimediare

Anno nuovo, problemi vecchi. La Roma continua ad avere sempre gli stessi problemi della passata stagione nonostante ci sia stata in mezzo una finestra di calciomercato. I giallorossi anche quest’anno si sono rinforzati con l’innesto di ben sette calciatori, tutti presi tra prestiti e parametri zero. Le mosse di Tiago Pinto sono state effettuate più guardando al portafoglio che alla qualità dei giocatori, presi per non sforare il settlement agreement.

L’accordo raggiunto con la Uefa per non incorre in sanzioni ha portato la società a effettuare una campagna acquisti all’insegna della sostenibilità. Nonostante questo, però, è stata conclusa con un grande colpo di calciomercato: Romelu Lukaku. Il calciatore belga è approdato in prestito dal Chelsea per migliorare la situazione nell’attacco giallorosso, dove era rimasto il solo Andrea Belotti a fare reparto. Tammy Abraham, infatti, si è infortunato e tornerà solo nel 2024.

Fino a quel momento saranno i due a contendersi la maglia da titolare, con il classe 1993 belga che ha dato sfoggio delle sue qualità già contro il Milan, nella terza partita stagionale. Il suo ingresso ha segnato un cambio di traiettoria nella partita, anche se i giallorossi non sono riusciti a invertire totalmente la rotta.

Roma, ancora problemi sulle fasce

Ciò che è mancato è stato l’apporto sulle fasce, che in un 3-5-2 deve essere fondamentale. Basti pensare all’Atalanta, che ha fatto del gioco degli esterni un vero e proprio cavallo di Troia, in grado di scardinare le difese avversarie e vincere le partite a suon di assist e gol.

I giallorossi, come riporta il Corriere dello Sport, sono rimasti a terra anche in questo inizio di stagione perché, come quella passata, ci sono problemi sulle ali. I cross arrivati dagli esterni sono pochi e con il Milan sono stati solo 11 in totale, per di più tutti sbagliati. Nessuno dei palloni calciati da Celik, Spinazzola e Zalewski è atterrato sulla testa di un calciatore giallorosso. Stessi problemi, quindi, per Mourinho che non è riuscito a invertire la rotta nonostante il calciomercato. Il nuovo arrivato Kristensen non sembra convincere e così si continua con gli stessi dello scorso anno, continuando con il problema della mancata spinta laterale. Lo Special One intanto sta pensando a una soluzione che potrebbe essere la difesa a quattro.