Roma, il primo bocciato di Mourinho: in panchina dopo la sosta

L’inizio di campionato della Roma è stato piuttosto negativo con sei gol incassati e soli quattro segnati in queste prime tre partite

Queste prime giornate di Serie A hanno dimostrato diversi limiti nella rosa di José Mourinho, che ha accolto positivamente la sosta per le nazionali. Questa gli permette di lavorare senza interruzioni sui giocatori presenti a Trigoria, che sono rimasti anche per recuperare la forma fisica. L’avvio di stagione non è stato dei migliori e anzi, un solo punto in tre partite non succedeva da circa 70 anni.

L’avvio ha lasciato l’amaro in bocca a diverse persone, compreso lo stesso Mourinho che avrebbe voluto vedere un atteggiamento diverso da parte dei suoi. Perfino il fiore all’occhiello del portoghese, ovvero la difesa, è sembrato essere in palla in queste prime giornate. Smalling è stato al centro delle critiche per la sua forma fisica, che non è delle migliori. Lampante è stato il gol di Ngonge in Verona-Roma, con il trequartista che ha siglato proprio smarcando l’inglese.

La solidità difensiva delle squadre dello Special One era il marchio di fabbrica del tecnico che, però, in queste prime giornate ha incassato in totale 6 reti. Così, vista la pausa per le nazionali, sta pensando a un modo per rimediare a questo risultato non proprio lusinghiero e che nessuno sia aspettava.

Roma, occasione per Ndicka in difesa

Così, lo Special one sta lavorando con i calciatori che sono rimasti a Trigoria in queste settimane e che non hanno raggiunto le rispettive nazionali. Proprio con loro cercherà di trovare una soluzione ai problemi della rosa, che dimostra per certi versi gli stessi limiti dello scorso anno.

Come riporta La Repubblica, José ha deciso di dare una svolta proprio nel reparto arretrato dando una possibilità ad Evan Ndicka. Il difensore centrale aveva fatto qualche apparizione solo in amichevole e qui non aveva di certo brillato. Le sue prestazioni, infatti, avevano fatto storcere il naso a qualcuno e in campionato è sempre rimasto in panchina. Considerato un vero e proprio oggetto misterioso da molti, l’ex Eintracht potrebbe avere la sua chance proprio il fine settimana del rientro, quando ci sarà Roma-Empoli. In panchina siederà uno dei tre centrali che non hanno convinto fino ad ora.