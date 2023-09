Roma, niente spaccatura con Mourinho: la situazione

L’inizio di stagione della Roma non è dei migliori e in tre partite è stato conquistato solo un punto contro la Salernitana all’esordio

L’inizio di settimana non è di sicuro dei migliori per la Roma che si ritrova in fondo alla classifica dopo appena tre giornate. I giallorossi, infatti, hanno solo un punto dopo aver affrontato Salernitana, Hellas Verona e Milan. Le tre partite sono state un vero e proprio colpo per i tifosi che non si aspettavano di vedere la squadra così indietro nella preparazione fisica e nelle trame di gioco che spesso non si intravedono.

Queste tre partite hanno dimostrato alcun criticità nella squadra allenata da José Mourinho, che non può contare neanche sul suo cavallo di battaglia: una difesa solida. Quella giallorossa, infatti, è tutt’altro che coriacea e sembra un reparto arretrato piuttosto permeabile, visti i 6 gol subiti in tre partite. Una statistica tutt’altro che lusinghiera per giocatori come Chris Smalling, Gianluca Mancini e Diego Llorente, che avevano dimostrato di essere dei buoni difensori.

Usando il 3-5-2, poi, fondamentale è la spinta dalle fasce che invece è stata assente in questi tre match. Contro il Milan, poi, il dato dei cross è stato piuttosto impietoso: su 11 tentati dagli esterni, nessuno è andato a buon fine con gli attaccanti che non sono mai riusciti a prendere il pallone messo dentro dai compagni.

Roma, lo spogliatoio è ancora con Mourinho

I risultati hanno creato qualche malumore nella piazza, con i tifosi che hanno cominciato a storcere il naso davanti a questo livello di prestazioni. Nessuno si aspettava di avere un solo punto dopo le prime tre giornate, tantomeno i calciatori, che avrebbero voluto vincere almeno una partita.

In questi giorni hanno cominciato a circolare voci su una possibile spaccatura tra i calciatori e il tecnico. Come riporta Leggo, però, i rapporti sono freddi per i mancati risultati, ma sono ancora saldi e il gruppo non è spaccato. Non ci sono fazioni o divisioni nella squadra che dimostra ancora di avere un legame molto forte, come ha sempre fatto dall’arrivo di Mourinho in panchina.