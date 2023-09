Calciomercato Roma no stop, Pinto: ”É ancora un obiettivo”

Calciomercato Roma, ecco le parole di Tiago Pinto in conferenza stampa. Il dirigente portoghese fa il punto dopo la sessione estiva in casa giallorossa

Tiago Pinto rinnova il consueto appuntamento con la stampa al termine delle sessioni di calciomercato in casa Roma. La sessione estiva ha visto la squadra giallorossa molta attiva su entrambi i fronti del mercato, fino al colpaccio Romelu Lukaku, arrivato in prestito dal Chelsea. Ecco il punto del dirigente portoghese dopo la chiusura della sessione estiva della Roma.

La conferenza stampa di Tiago Pinto dopo il calciomercato estivo della Roma arriva in una fase delicata per i giallorossi. La squadra allenata da José Mourinho ha trovato un solo punto dopo le prime tre partite di Serie A. L’ultima sconfitta, allo stadio Olimpico contro il Milan, si è poi chiusa con il silenzio stampa del tecnico lusitano. Tiago Pinto parte dalla scadenza di contratto di Mourinho: “I rinnovi sono temi importanti, che vanno trattati internamente. Ora siamo motivati per riprendere dopo la sosta i nostri obiettivi. Siamo concentrati sulla Roma e su cosa poter fare meglio. I temi li affrontiamo internamente nei tempi e modi giusti.”

Calciomercato Roma, la conferenza di Tiago Pinto dopo la sessione estiva

Il punto dopo la sessione estiva di calciomercato: “Se facciamo il paragone rispetto a prima abbiamo più soluzioni. Il piano tecnico è questo. Sul piano economico dobbiamo spendere il 70% dei ricavi del club, a giugno ho cercato di mantenere gli accordi del Fairplay finanziario.” Sulle risorse giovanili: “Dall’arrivo di mister Mourinho il settore giovanile è stato sempre una parte principale delle strategie. Oggi abbiamo Zalewski e Bove che sono parte della prima squadra. ” Pinto esce poi allo scoperto sulla pista brasiliana in attacco: “Marcos Leonardo è un obiettivo.”

Sul rapporto con lo Special One “Nessuno scontro tra me e Mourinho. Parliamo la stessa lingua e ci diciamo le cose in faccia“. Sul tema infortuni il portoghese esce allo scoperto su Renato Sanches: “Su Renato Sanches c’è un solo responsabile: Tiago Pinto, sono ossessionato con quel giocatore. Lo volevo al Benfica, non sono riuscito a prenderlo, a Roma lo volevo, non siamo riusciti a prenderlo adesso sì. Se Renato non giocherà è solo colpa mia.”

Sul ‘caso’ Matic: “Da Matic non mi aspettavo quello che è successo, ma non ne voglio parlare. Per fortuna pochi giorni dopo abbiamo preso Paredes un Campione del Mondo”. Sugli obiettivi in attacco sfumati: “Non ho seguito tutti i nomi che ci hanno accostato, ma abbiamo trattato Scamacca e Marcos. Gianluca non ci siamo riusciti, Marcos è ancora un obiettivo, lo seguiamo da 15-16 mesi.”

Su Frattesi sfumato: ” Ognuno è libero di fare le sue scelte, gli voglio bene. I soldi di Frattesi voglio spiegare bene, magari potevamo spiegarlo bene. Dentro il piano del Fair Play abbiamo due cose: in due anni possiamo spendere solo il 70% dei ricavi per arrivare all’obiettivo. Siamo messi bene e entrano tutti i soldi delle future rivendite.”

Sul colpo Lukaku: “Lukaku non era acquistabile a luglio, abbiamo aspettato il momento giusto. Ho un buon rapporto con le persone che lo seguono. Il mio lavoro è anche questo: ci sono situazioni da sfruttare alla fine del mercato. L’intervento di Mourinho è stato importantissimo.“