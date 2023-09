Cassano asfalta Mourinho: “Ha poca vita a Roma”

Antonio Cassano torna ad attaccare duramente José Mourinho. L’allenatore della Roma viene asfaltato dall’ex calciatore, dopo la partenza complicata dei giallorossi.

Antonio Cassano torna a parlare di Roma ed attacca senza mezzi termini José Mourinho. Il tecnico portoghese finisce per l’ennesima volta nel mirino dell’ex calciatore, tra le altre anche della squadra giallorossa, che lo asfalta dopo la partenza flop dei giallorossi. Nelle prime tre gare stagionali l’undici guidato da José Mourinho, che è tornato in panchina soltanto alla terza giornata causa squalifica, ha racimolato un solo punto. Dopo le sconfitte contro l’Hellas Verona ed il Milan allo stadio Olimpico, il barese torna a gettare pesanti ombre nei confronti dello Special One.

Un solo punto dopo le prime tre giornate di Serie A ed il ‘rumore dei nemici‘ torna a squillare prepotentemente intorno a mister José Mourinho. Antonio Cassano non ha mai fatto mistero di mal digerire l’operato in panchina dello Special One, che finisce per l’ennesima volta nel mirino dell’ex calciatore barese. Nella puntata della Bobo Tv, dove l’ex attaccante si è reinventato opinionista, Cassano torna all’attacco di Mourinho, ribadendo le carenze in campo della squadra giallorossa nelle ultime uscite stagionali. Il barese ci va giù pesante: “Non butto fumo negli occhi della gente. Mi hanno rotto per due anni sull’allenatore e per quello che dicevo. Ma ha fatto giocare la Roma in maniera indegna, schifosa.”

Flop Roma, Cassano torna ad attaccare Mourinho: “Se semini vento raccogli tempesta”

L’attacco al tecnico portoghese chiama in causa direttamente anche i tifosi della Roma: “La gente della Roma si vende l’anima per la squadra e io lo so benissimo. Lui si è accattivato la simpatia dando tanto fumo alla gente, ma se semini vento raccogli in tempesta.”

Sulle ultime due sconfitte della squadra giallorossa: “A Verona come è andata? In rissa. Col Milan hanno fatto mezzo tiro con deviazione. La gente che va allo stadio merita uno schifo del genere? Credo che Mourinho abbia poca vita lì.” Il barese punta il dito contro l’operato del tecnico senza usare mezze misure, ed aggiunge: “Il calcio deve divertire la gente, nella carriera di Mourinho non si è mai visto.”