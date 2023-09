Calciomercato Roma, cessione UFFICIALE: arriva l’annuncio

La Roma ha concluso un affare di calciomercato in questa prima settimana di settembre con un club di Premier League

Il campionato della Roma fino ad adesso non è stato dei migliori, con un solo punto conquistato in tre partite. Contro la Salernitana alla prima giornata della stagione è arrivato un 2-2 molto combattuto con i campani, che si sono aggrappati a Candreva. Il centrocampista ha siglato la doppietta che ha risposto a Belotti e ha mantenuto il punteggio sul pareggio fino alla fine della gara.

Un punto per la Roma che il fine settimana successivo ha incontrato il Verona al Bentegodi. Contro i gialloblù tutti si aspettavano di vedere una partita diversa da quella con gli amaranto e così è stato, ma in negativo. Pellegrini e compagni non sono riusciti a vincere e anzi, la velocità dei trequartisti di Baroni ha messo in difficoltà la difesa di Mourinho. La partita è finita 2-1 con la Roma che è tornata a casa senza punti in mano.

Quella successiva, poi, il Milan ha vinto con lo stesso punteggio dimostrando di avere un passo totalmente diverso allo Stadio Olimpico. Un inizio non dei migliori che, però, non è stato replicato dalle altre squadre della società. La Primavera, infatti, ha vinto il match d’esordio 1-0 contro la Fiorentina, mentre il 5-3 con l’Empoli non è stato omologato.

Calciomercato Roma, Haug passa al Liverpool

Chi non ha cominciato il suo campionato, invece, è la Roma Femminile che sta finendo il calciomercato. In questi giorni la squadra di Spugna sta completando gli ultimi ritocchi alla rosa, con le calciatrici che approdano a Trigoria o vanno via per cominciare nuove avventure.

Una di queste è Sophie Roman Haug che è diventata una nuova calciatrice del Liverpool. A dare la notizia è stata la Roma Femminile stessa che ha annunciato il passaggio con i Reds della norvegese. Il costo dell’affare è di 125 mila euro più bonus sulla futura rivendita. sui social la società giallorossa ha ricordato tutti i bei momenti passati con la calciatrice, confermando il suo trasferimento ufficialmente.