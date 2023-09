Calciomercato Roma, non c’è due senza tre: firma last minute

Calciomercato Roma, la firma può arrivare a sorpresa all’ultimo secondo in casa giallorossa. Ci sono già due precedenti che aprono le porte al nuovo accordo, ecco i dettagli.

Il calciomercato estivo della Roma si è chiuso con l’arrivo di Romelu Lukaku e la partenza last minute di Ola Solbakken. Le manovre di Tiago Pinto hanno ridisegnato il pacchetto offensivo a disposizione di José Mourinho. Ora la palla passa al tecnico, che deve risollevare la squadra in campo, dopo aver conquistato un solo punto nelle prime tre giornate di Serie A. Oltre a guardare con speranza al rientro in campo dopo la sosta nazionali, il dirigente portoghese ha anche toccato il tema dei rinnovi contrattuali in casa giallorossa.

La conferenza stampa di ieri pomeriggio a Trigoria si è aperta proprio sul tema dei rinnovi in casa Roma. Il primo nome citato dai cronisti è stato quello di José Mourinho, entrato nel suo ultimo anno di contratto con i giallorossi, al pari dello stesso Pinto. Il manager lusitano ha sottolineato come la società stia lavorando nelle sedi opportune per valutare le situazioni legate alle scadenze contrattuali. Scadenze che coinvolgono anche i calciatori in rosa, uno di questi sembrava vicinissimo all’addio nei mesi scorsi. Nonostante l’ultimo anno di contratto, l’addio alla Roma non si è consumato nella sessione estiva di calciomercato, ed ora una nuova svolta potrebbe farsi strada in futuro.

Calciomercato Roma, niente addio e firma a sorpresa: spiragli di rinnovo per Spinazzola

Fari puntati su Leonardo Spinazzola, il laterale umbro è in scadenza di contratto con la Roma. Il numero 37 giallorosso ha trovato la via della rete contro il Milan in pieno recupero, gol che non è però bastato per evitare la sconfitta. Sul suo futuro è possibile un nuovo ribaltone in casa Roma.

Ad evidenziare l’evolversi della situazione contrattuale del terzino sinistro è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano sottolinea come nei mesi scorsi la Roma avrebbe ceduto senza troppe remore il proprio terzino. Addio non consumato, porte chiuse anche alla tentazione araba grazie ad un confronto tra Mourinho e lo stesso Spinazzola. Ora non è escluso che a fine anno il laterale possa rinnovare all’ultimo secondo, come già visto con Smalling ed El Shaarawy la scorsa stagione.