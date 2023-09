Rivoluzione totale Roma: doppio addio già scritto

Calciomercato Roma, è in arrivo la rivoluzione totale nel ruolo. Il doppio addio sembra già scritto e solo un calciatore rimane in bilico in proiezione futura in casa giallorossa.

Tiago Pinto ieri pomeriggio ha svolto la consueta conferenza stampa di fine mercato a Trigoria. Il manager portoghese ha regalato tanti retroscena e nuovi spunti in ottica calciomercato in casa Roma. La squadra giallorossa si è resa fin qui protagonista di una pessima partenza, con un solo punto conquistato dopo le prime tre gare di Serie A. Sarà vitale ripartire con tre punti dalla ripresa della stagione, dopo la prima pausa per le nazionali ci sarà l’Empoli allo stadio Olimpico. Nel frattempo vanno a delinearsi le strategie future del mercato romanista.

Tiago Pinto è uscito allo scoperto nell’appuntamento con la stampa a Trigoria, svelando retroscena di mercato e manovre future in casa Roma. Il portoghese ha rilanciato l’assalto in inverno a Marcos Leonardo, uno dei tanti nomi che hanno animato la sessione estiva per la squadra giallorossa. Dal campo la Roma è chiamata a rialzare la testa, dopo un solo pareggio nelle prime tre giornate di campionato, a partire dalla sfida interna contro l’Empoli. Nelle prime tre gare sono balzati agli occhi di tifosi ed addetti ai lavori gli errori dell’estremo difensore giallorosso, il portoghese Rui Patricio.

Calciomercato Roma, rivoluzione in porta: addio a Rui Patricio e Svilar il prossimo anno

Il numero 1 della Roma si è reso protagonista in negativo anche nella sconfitta contro il Milan. Dal suo intervento su Loftus-Cheek è nato il calcio di rigore, in prima battuta non assegnato dall’arbitro Rapuano, che ha indirizzato la gara verso la vittoria rossonera. Ancora peggio era andata in casa dell’Hellas Verona, quando gli scaligeri hanno trovato il vantaggio grazie ad una respinta errata del portiere giallorosso.

Tiago Pinto ieri ha difeso il proprio portiere, ribadendo come non abbia cercato di sostituirlo nelle scorse settimane. Ma l’addio a Rui Patricio sembra fissato a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con la Roma. Inoltre, secondo il Corriere dello Sport, anche Mile Svilar potrebbe cambiare squadra a fine anno. Il secondo portiere è chiamato a convincere la Roma delle sue qualità, ma resta da considerare se e quando mister Mourinho deciderà di schierarlo in campo.