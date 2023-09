Pinto sfida il Manchester United: bomba da 60 milioni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ieri pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa. Il dirigente giallorosso è uscito allo scoperto sul primo obiettivo di gennaio.

Come ormai da abitudine, alla chiusura della finestra di calciomercato Tiago Pinto ha incontrato la stampa. Nella conferenza di Trigoria, svolta ieri pomeriggio, il manager portoghese ha fatto il punto sul mercato giallorosso, toccando diversi temi. Dai nuovi arrivi, al rapporto con José Mourinho, fino ai paletti finanziari imposti dalla UEFA. Il dirigente giallorosso è uscito allo scoperto anche sul primo obiettivo del calciomercato invernale in casa Roma, ma resta viva la concorrenza del Manchester United in Premier League.

Nel consueto appuntamento con la stampa di fine mercato, Tiago Pinto è uscito allo scoperto sulle manovre della Roma, anche con un occhio alla sessione invernale. Oltre ad aver ribadito come non ci siano frizioni con José Mourinho, il portoghese ha rilanciato la corsa a Marcos Leonardo. L’attaccante brasiliano, classe 2003, continua ad essere un obiettivo dei giallorossi in vista della sessione invernale. Pinto ha anche svelato di seguire il talento del Santos da oltre 15 mesi, e confermato di essere stato vicinissimo alla firma dell’attaccante nelle scorse settimane. Appuntamento rimandato quindi a gennaio, con lo stesso Pinto che ha rinnovato l’interesse della Roma nei confronti del gioiellino sudamericano: “È ancora un obiettivo“.

Pinto allo scoperto su Marcos Leonardo, concorrenza del Manchester United sul brasiliano

La Roma avrebbe voluto chiudere questa estate per la firma dell’attaccante del Peixe, forte dell’accordo trovato con il calciatore. Le difficoltà in cui si è trovato il Santos poi hanno fatto naufragare l’affare, solo rimandato a gennaio per bocca di Tiago Pinto. Ma ora il portoghese deve guardarsi le spalle dalla concorrenza.

Come evidenzia l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, oltre alla Roma, sulle tracce del brasiliano c’è anche il Manchester United. L’attaccante ventenne ha già segnato 48 gol in 150 presenze con il Santos e tutti i segnali lo indicano come il prossimo crack del calcio verde ore. Un talento che, qualora dovesse esplodere anche in Europa, potrebbe veder levitare il prezzo del suo cartellino fino a 50-60 milioni di euro.