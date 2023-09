Lukaku e rinnovo: Dybala ci mette la firma

Lukaku e rinnovo, Paulo Dybala ci mette la doppia firma che fa ben sperare i tifosi della Roma. Ecco le ultimissime sul futuro dell’attaccante argentino, che vuole tornare dopo la sosta.

Paulo Dybala è stato uno dei grandi assenti nella difficile partenza stagionale della Roma. L’attaccante argentino, che ad inizio agosto aveva sofferto un problema fisico in amichevole, ha giocato solo 68 minuti in casa dell’Hellas Verona, dopo aver saltato la prima gara causa squalifica. Al Bentegodi un nuovo stop muscolare, poi neanche panchina nella sconfitta interna contro il Milan. Nella sfida dello stadio Olimpico contro i rossoneri ha esordito invece in giallorosso Romelu Lukaku.

La Roma aspetta il pieno recupero di Paulo Dybala, con l’attaccante argentino che non è stato convocato nella nazionale guidata da Scaloni. La ‘Joya’ vuole lasciarsi alle spalle i guai fisici che lo hanno tormentato anche la scorsa stagione, ma che non gli hanno impedito di lasciare il segno, con le 18 reti messe a referto nelle tre competizioni. Ora il classe ’93 scalpita per rientrare, già contro l’Empoli. Secondo quanto filtra da Trigoria, Paulo Dybala non vede l’ora di giocare al fianco di Romelu Lukaku, vero e proprio colpaccio offensivo del calciomercato estivo della Roma.

Roma aggrappata a Dybala: Empoli nel mirino della Joya e nuovi spiragli verso il rinnovo

Non c’è solo il recupero fisico dell’argentino a far ben sperare i tifosi della Roma. Il tema del rinnovo contrattuale della ‘Joya’ è stato toccato anche da Tiago Pinto, nella conferenza stampa di fine mercato a Trigoria. Il portoghese ha ribadito la volontà di continuare con l’attaccante argentino, aprendo nuovi spiragli sul rinnovo contrattuale.

Rinnovo che torna di stretta attualità anche secondo le pagine della ‘Gazzetta dello Sport’. Il quotidiano ha sottolineato nell’edizione odierna la tanta voglia dell’argentino di giocare in tandem con il centravanti belga arrivato in prestito dal Chelsea. Il recupero verso Empoli sembra essere concreto, al pari dei dialoghi per la firma sul rinnovo contrattuale, che blinderebbe la Joya alla Roma per il futuro.